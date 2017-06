Accident CUG3

Politistii de la Biroul Rutier Iasi, si un echipaj de la ambulanta, ce l-a transportat la spital pe motociclist.







In aceasta seara a avut loc un accident rutier in zona CUG, fiind implicat un motociclist.Un motociclist a pierdut controlul si a intrat sub un autoturism echipat taxi. La fata locului au intervenit