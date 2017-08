Experienta DRAMATICA pe care o cunoscuta prezentatoare TV a avuto cu un cuplu de refugiati

O vedeta TV a trecut prin clipe extrem de grele din cauza unei familii de refugiati sirieni. A vrut sa-i ajute, dar a ajuns sa regrete enorm pasul facut. Fosta prezentatoare de la Romania TV, Paula Rusu, a vrut sa faca o fapta buna inchiriind casa unui cuplu de refugiati de sirieni cu doi copii. Ce a iesit? Spune chiar vedeta intr-o postare extrem de dura.

Dupa cateva luni de, musulmanii au inceput sa intarzie cu plata darilor, iar dupa 8 luni au decis sa incheie contractul. Ce a ramas in urma lor? Dezastru! Casa era devastata. "Am avut niste chiriasi sirieni, el a facut scoala in Romania si a ramas pe aici. Profund marcat de razboiul din Siria. Avea o sotie draguta ce nu vorbea deloc cu alti barbati si doua fetite la fel de dragute. N-am avut probleme cu ei (cel putin asa am crezut) pana cand au inceput sa ma tot amane cu platile. In fine, am intrerupt contractul fiindca nu ne mai intelegeam. Desi am fost in fiecare luna pe la ei si casa parea bine intretinuta, cand au plecat de tot, dupa 8 luni, am ramas cu gura cascata.

