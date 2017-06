Explicatia care SCHIMBA TOTUL! De ce a fost invitat Klaus Iohannis la Casa Alba: "Romania e amenintata"

Vizita lui Klaus Iohannis in America si intalnirea lui cu Donald Trump au o explicatie simpla: Romania a capatat o importanta cruciala pentru Statele Unite, spune, intr-un interviu acordat Digi24, celebrul consultant si analist politic George Friedman, care avertizeaza ca Romania e amenintata din doua directii.

„Pentru Statele Unite, doua sunt tarile care conteaza cand vine vorba de contracararea Rusiei: una e Polonia, cealalta e Romania. Acum, cu evenimentele din Turcia, Romania e si mai importanta. E de o importanta cruciala pentru Statele Unite. De aceea a mers (Klaus Iohannis, n.red.) in vizita in SUA. Pentru ca e atat de important”, a spus George Friedman.

„In mod cert, (Romania, n.red.) este o tara foarte proamericana. Cred ca e pentru ca e interesul sau national. Romania e expusa pe frontul estic, Moldova se confrunta cu presiuni din partea rusilor. Celelalte tari pot oferi o sustinere economica, dar numai Statele Unite ofera informatiile si resursele militare pe care Romania trebuie sa le aiba pentru a ramane libera”, a adaugat el.

„Aveti de-a face cu probleme care vin din doua directii: Romania se confrunta cu rusii, care sunt o putere in declin. Va confruntati, de asemenea, cu turcii, care sunt o putere in ascensiune. Asta va face importanti pentru noi, dar e o regiune foarte periculoasa in care sa traiesti”, a mai spus fondatorul Geopolitical Futures si Stratfor.

George Friedman este fondatorul Geopolitical Futures si al agentiei Stratfor, doua organizatii de elita in sfera previziunilor si analizei geopolitice.