Explicatiile sunt incredibile! De ce îl vinde Gica Hagi pe Dragos Nedelcu la FCSB

Nedelcu Dragos

Gica Hagi este dispus sa se desparta de unul dintre cei mai constanti jucatori ai sai în sezonul în care a câstigat primul titlul din istorie cu Viitorul. Este vorba desprePe lânga aspectul financiar, ”Regele” este dispus sa renunte la jucatorul de 20 de ani pentru ca i-a gasit deja înlocuitor. Din sursele Digi Sport, se pare ca Hagi îl pregateste pepentru a fiîn sezonul urmator.”Ar fi o mutare senzationala cu Nedelcu, daca ai putea sa o faci. Am vorbit si eu cu el si mi-a zis ca are deja o solutie pentru pozitia pe care evolueaza Nedelcu”, a declarat Ilie Dumitrescu, la Fotbal Club. În vârsta de 25 de ani, Mladen a ajuns la Viitorul în pauza de iarna, iar tehnicianul de 52 de ani a reusit sa-l puna la punct din punct de vedere fizic si l-a introdus pe acesta în doua partide, cu CS U Craiova si CFR Cluj.În partida care i-a adus titlul, cu CFR Cluj, câstigata cu 1-0 de, fostul jucator al celor de la AS Roma a fost titular si a evoluat ca mijlocas la închidere, exact pozitia pe care Hagi îl folosea pe Nedelcu. Pe lânga acest post, Mladen mai poate evolua si cacentral, dar si ca fundas lateral.Mladen a mai îmbracat tricoul celor de la Viitorul si în primul sezon al echipei lui Hagi în, atunci când a evoluat în 20 de partide, fiind împrumutat de la AS Roma.Nascut la Calafat, Mladen este un jucator crescut de, fiind cumparat în 2008 de, care ulterior l-a împrumutat la echipe precum Chindia Târgoviste, Viitorul, Olhanense, FC Sudtirol si Rapid.100.000 de euro este cota de piata a lui Mladen, conform transfermarkt.com.Pe lânga Mladen, pe acea pozitie mai poate evolua si. În vârsta de 19 ani, acesta a ajuns la Academia Hagi în urma cu 2 ani si în acest sezon a evoluat în 6 partide pentru Viitorul, în toate competitiile.În vârsta de 20 de ani, Nedelcu este foarte aproape de FCSB, iar, conform patronului ros-albastrilor, transferul s-ar putea realiza saptamâna viitoare.”Discutam doar despre Nedelcu acum, impresarul mi-a spus ca semnam în proportie de 90% saptamâna viitoare. Pentru Nedelcu am dat 1,5 milioane de euro, plus 20% dintr-un eventual transfer”, a fost anuntul facut de Gigi Becali aseara.Nedelcu este un jucator crescut de Academia lui Gheorghe Hagi si a evoluat pentru Viitorul în 71 de partide, reusind sa înscrie 3 goluri si sa le ofere colegilor o pasa de gol.1 milion de euro este cota de piata a lui Nedelcu, conform transfermarkt.com.