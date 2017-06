EXPLOZIE DEVASTATOARE intr-un restaurant din Paris! Cel putin 12 persoane au fost ranite

Cel putin 12 persoane au fost ranite, inclusiv sase politisti, dupa ce un cocktail Molotov a explodat intr-un restaurant parizian, conform presei internationale.

Trei persoane ce au suferit arsuri grave au fost transportate la spital dupa izbucnirea unui incendiu in suburbia pariziana Aubervilliers, duminica, in jurul orei loacle 20:30 (21:30, ora Romaniei).

Atacul pare sa fi avut legaturi cu un furt, conform presei locale.

Aproximativ 50 de pompieri si 15 masini de pompieri au fost desfasurati la fata locului.

Conform unei jurnaliste independete, Clement Lanot, incendiul ar fi fost provocat in urma unui ”jaf nereusit”.

Politia nu a transmis care ar fi fost cauza acestui incident.

Franta se afla in prezent sub stare de urgenta, in urma unor atacuri teroriste ce au fost intreprinse de atacatori sinucigasi SI sau al-Qaida.

Deocamdata nu exista indicii ca acesta ar fi fost un incident terorist.