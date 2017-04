Explozie la Dortmund! Un jucator al Borussiei a fost ranit

Autocar

Momente de panica in Germania, inaintea meciului Borussia Dortmund - AS Monaco, din turul sferturilor de finala ale Ligii Campionilor.



O explozie a avut loc marti seara in apropierea autocarului Borussiei. Fundasul Marc Bartra, in varsta de 26 de ani, a fost ranit la brat si transportat de urgenta la spital. Un dispozitiv pus pe sosea ar fi facut praf geamurile autocarului care plecase de la hotel pentru a ajunge la stadion.

Explozia s-a produs la 10 km de stadionul pe care este programata partida, in fata hotelului. Potrivit contului oficial de Twitter al Borussiei, a fost vorba despre explozia unei bombe. Nu exista vreun pericol in interiorul stadionului sau in jurul arenei. Bild scrie ca un dispozitiv explozibil era montat pe strada si a provocat explozia tuturor geamurilor. La fata locului au ajuns echipaje ale politiei si pompierii.



Potrivit presei internationale, meciul a fost amanat.



