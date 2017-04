EXPLOZIV. Aceste date sunt socante. Un pericol imens ameninta Iasul de ani de zile

• Un document aparut recent la iveala contine o serie de date complet ingrijoratoare • Autoritatile locale au stiut tot timpul cu ce se confrunta, dar nimeni nu a luat masuri • In municipiul Iasi in ultimii ani lucrurile au fost lasate la voia intamplarii • Abia acum s-au descoperit detalii care pot pune pe ganduri pe oricine • Sefii Iasului trebuie sa ia urgent aceste masuri pentru a nu crea haos



O situatie de-a dreptul socanta despre ceea ce se intampla in municipiul Iasi a iesit la iveala. Locuitorii urbei au ajuns sa traiasca intr-unul din cele mai poluate orase din tara. Un raport al Comisariatului Garzii de Mediu scoate la iveala un caz socant. Municipiul Iasi este un oras plin de factori poluanti, la care contribuie pana si autoritatea locala. Desi i s-a impus in mai multe randuri sa reglementeze lucrurile, primaria nu a luat nici o masura.



Numai putin de 14 sanctiuni au fost date municipalitatii pentru ca nu a facut nimic sa reduca din impactul poluarii de pe urma santierelor din oras. Au fost aplicate 9 sanctiuni in valoare de 85 mii lei si date 5 avertismente pentru a obliga primaria si institutiile subordonate sa respecte legea. Numai ca acest lucru nu s-a intamplat, iar iesenii au continuat sa inghita zilnic tone de praf de pe urma lucrarilor deschise in tot orasul. Si asta nu a fost tot. Alte 17 amenzi, in valoare de peste 157 mii lei, au fost date pentru aspecte mult mai grave.



"Pentru neconformitatile constatate in anul 2016 au fost aplicate un numar total de 33 de sanctiuni contraventionale, respectiv un numar de 26 amenzi in cunatum de 242.640 lei si un numar de sapte avertismente", se arata in raportul Garzii de Mediu Iasi inaintat catre Ministerul Mediului.







"Comisariatul Judetean Iasi al Garzii de Mediu a derulat la nivelul aglomerarii Iasi controale care au vizat nerespectarea prevederilor legale in vigoare in domeniul protectiei calitatii aerului, respectiv calitatea aerului inconjurator, preucm si pentru nerespectarea masurilor cuprinse in programul revizuit de gestionarea calitatii aerului in aglomerarea Iasi, fiind dispuse masuri pentru reducerea pulberilor in suspensie. Actiunile de control au fost derulate in principal la nivelul Primariei municipiului Iasi si la unitatile din subordinea Consiliului Local Iasi. De asemenea, au fost verificate santierele care au realizat lucrari de infrastructura rutiera, lucrari de reabilitare si modernizare a retelelor de alimentare cu apa si canalizare, precum si pe principalele santiere de constructii- montaj, inclusiv pe cele care s-au desfasurat lucrari de dezafectare sau reamenajare", se arata in raportul inaintat catre Ministerul Mediului.



Primaria nu a restrictionat traficul greu in oras, lucru care a dus la cresterea gradului de pulbere in suspensie (praf-n.r.). In plus, municipalitatea nu s-a ocupat corespunzator nici de gestionarea corespunzatoare a deseurilor atat din Iasi, cat si cele de la limita urbei, de langa localitatile Holboca sau Tomesti. Ba chiar s-au taiat haotic si arbori din oras, incalcand prevederile legilor ce reglementeaza spatiile verzi.

Haos in trafic







"Contributia transportului rutier este potrivit estimarilor, la 70 la suta din totalul emisiilor de pulbere in suspensie. Este datorat in principal lipsei unei centuri ocolitoare care sa preia traficul greu din municipiul Iasi. S-au inregistrat depasiri din cauza traficului greu chiar si in conditiile existentei unui strat de zapada si temperaturi negative. Statia de monitorizare IS 1 Podu de Piatra este amplasata chiar la intersectia bvd Nicolae Iorga cu Soseaua Nationala, statia cumuland emisiile monitorizate de traficul de pe cele doua artere intens circulate. Traficul auto greu este intens si este aproape de statia de monitorizare, conducand la o maximizare a emisiilor in aceasta sectiune", se mai arata in raport.



In raport se specifica clar ca pulberile in suspensie au depasit indicatoarele limita si asta din cauza traficului rutier. In raport este specificata si situatia din zona Podu de Piatra. Chiar daca vama a fost mutata la Tehnopolis, comisarii Garzii de Mediu au aratat ca acest lucru nu a rezolvat situatia pulberilor in suspensie din zona.

In plus, planul de analiza si de calitate a aerului a fost returnat celor din primarie pentru a fi reanalizat, autoritatile judetene nefiind multumite de modul cum a fost elaborat acesta. Nici in primele doua luni ale anului situatia nu a fost diferita. Astfel, pana la 27 februarie s-au inregistrat 63 de depasiri ale indicatorului de pulbere in suspensie. Dintre acestea, 25 s-au inregistrat doar in Podu de Piatra.



Mai grav este ca si Comisia Europeana ia atitudine si sa treaca la amendarea statului roman din cauza Iasului. Romania risca o amenda de 1,7 milioane de euro, care poate fi majorata cu penalitati daca nu se ia atitudine.