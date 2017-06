Mihai Cazacu

La finalul saptamanii trecute, procurorii de la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Iasi (DIICOT) i-au facut o surpriza de toata frumusetea lui, ieseanul care, in anul 2008, a castigat premiul cel mare, pus in joc de, respectiv 3,8 milioane de euro. L-au adus la audieri alaturi de fratele sau, Petrica Cazacu, dupa care i-au comunicat ca urmeaza sa fie dus lade judecata, pentru a fi trimis in spatele gratiilor, in arest preventiv. Ambii detindedestul de cunoscute inAlaturi de ei a fost prezentat instantei de judecata si Dumitru Codre, administratorul firmeiSRL, din Satu Mare. Aceasta este o firma care, in ultimii ani, s-a ocupat de infrastructura rutiera din zona Ardealului.Procurorii sustin ca cei trei au organizat un grup specializat in comiterea unor, prin care au incercat sa plateascacat mai mici la bugetul de stat. Exista suspiciunea ca din aceasta retea ar face parte zeci de persoane, in special administratori de firme care incercau, prin tot felul de metode frauduloase, sa evite plata contributiilor catre stat.Acuzatiile aduse celor trei, de catre procurorii de lasunt urmatoarele: initiere si constituire a unui grup organizat,si evaziune fiscala.Vineri, la ora 13:00, Mihai Cazacu a fost dus in catuse in fata judecatorilor de la, alaturi de fratele sau, Petrica, si de partenerul sau de afaceri, din Satu Mare. Pentru toti, procurorii au cerut mandate de arestare preventiva pentru 30 de zile, pe motiv ca lasarea in libertate ar putea influenta bunul mers al procesului penal. De cealalta parte, Mihai Cazacu a sustinut ca nu reprezinta niciun pericol social si ca poate fi cercetat in libertate.In jurul orei 16.00, instanta de judecata a decis eliberarea celor trei si respingerea propunerii de, formulata de procurorii de la DIICOT. In schimb, judecatorul a stabilit unpentru 60 de zile, pentru toti trei. In aceasta perioada, pana pe data de 14 august 2017, nu au voie sa paraseasca teritoriul Romaniei fara aprobarea procurorului de caz.Cel mai probabil, la respingerea propunerii de arestare preventiva a cantarit destul de mult faptul ca dosarul a stat prin sertarele DIICOT Iasi din anul 2012. Atunci au ajuns primele informatii pe masa procurorilor ieseni, cu privire la faptele comise de reteaua construita de Mihai Cazacu.Practic, a trecut o perioada destul de mare in care acuzatii au fost in vizorul procurorilor si nu s-au sustras de la urmarirea penala. Pe lista persoanelor cercetate se afla si: Marius Iulian Nica, Adrian Bosie Stefan, Viorel Florin Boboaca, Eusebiu Stamate, Vasilica Harzapariu, Petere Avram, Florea Avram, Florin Feraru, Cezar Iulian Rusu, Stefan Dascalu, Traian Stanescu, Marcel Stanescu, Lacramioara Stanescu si Geta Stanescu, Vasile Ciora, Maria Nicoleta Braileanu, Ioan Rosu, Petru Marian Trofin, Mihai Badulescu, Andrei Mocanu, Mihai Cîrtita si Ionel Ungurianu, Ionut Madalin Ilie.Acesta fost inregistrat la DIICOT ca urmare a unorformulate de inspectorii de control fiscal din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi. Ei au descoperit ca mai multe firme, care au ca principal obiect de activitate domeniul constructiilor, au inregistrat date false in evidentele contabile, pentru a evita plata taxelor catre bugetul de stat sau pentru a deduce in mod ilegal TVA.De asemenea, atunci cand acumulau datorii foarte mari, unele firme erau vandute unor boschetari. In momentul in care cei de laincercau sa execute silit respectivele firme aflau ca, de fapt, sunt administrate de persoane sarace, fara adapost.Mai mult, procurorii DIICOT sustin ca firmele controlate de cei trei acuzati ar fi folosit, emise de firme fantoma sau de firmele unor tigani de la Grajduri. De exemplu, una dintre societatile vizate de ancheta procurorilor de la DIICOT Iasi este SC NMI Term Construct SRL, o societate care are domiciliul fiscal in localitatea ieseana Ion Neculce. Ea a inregistrat datorii de aproape 5 milioane lei la bugetul de stat."Obligatiile fiscale suplimentare datorate se ridica la suma de 2,85 de milioane lei, iar la TVA s-a stabilit o diferenta suplimentara de 1,36 milioane lei. Societatea a inregistrat in contabilitate relatii comerciale cu societati pentru care nu avea dreptul sa deduca TVA aferent prestarilor de servicii. Societatile cu care s-au realizat tranzactiile fie nu aveau domiciliul fiscal la sediul declarat, nu figurau cu salariati, utilaje, astfel ca nu putea sa participe la efectuarea de lucrari de constructii", au precizat cei de la Finante in plangerea trimisa catre procurori.Procurorii mai analizeaza o situatie in care este implicat Petrica, fratele lui Mihai Cazacu. Mai exact, el ar fi vandut firmaSRL catre un. Acest lucru reiese dintr-o declaratie data in presa de catre Vasilica Harzapariu, asociatul sau de la firma respectiva. In momentul in care a inceput sa acumulezemari la stat, firma a fost vanduta lui Eugen Pelianca, un tanar de 24 ani, crescut la o casa de copii. Vanzarea a avut loc la inceputul anului 2008. Astfel, datoriile de peste 180.000 lei nu au mai fost platite niciodata. Orfanul a sustinut ca, pentru a prelua firma, i s-a oferit suma de 100 de euro."Prietenul care mi-a facut cunostinta cu fostul patron al firmei mi-a spus ca voi incasa 100 de euro, iar pentru asta trebuie sa pun numai o semnatura. Bineinteles ca nu am refuzat, dar acum imi pare rau si nu mai fac asa ceva in viata mea. Numai ca nici macar aia 100 de euro nu mi-au dat, ci numai jumatate, adica 200 de lei. Mare prost am mai fost", a declarat Eugen Pelianca."Cand i-am dat firma lui Pelianca, nu avea datorii. Ba din contra, mai trebuia sa incaseze 800.000 de milioane de lei vechi, reprezentand datorii de la alte firme. Si eu am avut datorii la firma, dar m-am descurcat. Asa sa se descurce si Pelianca. Nu eu i-am dat banii, ci Petrica Cazacu, fostul asociat. Acesta i-a dat 200 de lei prietenului lui Eugen Pelianca", a declarat Vasilica Harzapariu.Mihai Cazacu a vandut firma pe care o detinea catreSRL, dupa ce au inceput cercetarile in acest dosar. In urma vanzarii firmei, ea a intrat in insolventa din cauza datoriilor. Este o firma in care Cazacu a investit o mare parte din banii pe care i-a castigat la Loto, insa planurile lui nu au mers bine deloc. Ancheta procurorilor a inceput in anul 2012, iar Cazacu a vandut firma in anul 2013, unui anume Adrian Claudiu Olaru, din localitatea Schitu Duca. In realitate, Mihai Cazacu a controlat activitatea firmei in continuare, pana a intrat in insolventa."Nu ma mai intrebati de firma, pentru ca nu mai am nicio legatura cu aceasta. Din martie 2013 nu mai am treaba cu ea. Acum e altcineva la firma, dar nu mai stiu cum il cheama. Stiu ca are datorii mari noul patron, pentru ca l-au mai cautat alte persoane, ca sa recupereze bani. L-am sunat si eu, dar nu a mai raspuns la telefon", a spus Mihai Cazacu, intr-o declaratie data pentru BZI in anul 2014.Dupa ce a castigat la Loto, asupra lui Mihai Cazacu parca s-a abatut un blestem. A cheltuit toti banii si a fost vizat de mai multe anchete penale, in unele dosare fiind deja condamnat. A cheltuit banii pe masini scumpe si a facut investitii destul de proaste. De asemenea, a imprumutat bani mai multor persoane, dar nu i-a mai recuperat. Usor, usor, dupa ce a terminat fondurile, a ajuns in situatia de a imprumuta de la altii si chiar de a fi executat silit.In urma cu trei ani, magistratii de laIasi au decis condamnarea definitiva a ieseanului la o pedeapsa de un an si jumatate de. Aceeasi pedeapsa a fost primita si de, fratele lui Mihai, dar si desi Constantin Gangal.Toti au fost condamnati pentrusi pentru. Potrivit anchetatorilor, pe 9 ianuarie 2010, intr-o sambata seara, fratii Cazacu au mers la un restaurant din Razboieni, langa Targu Frumos, si acolo ar fi izbucnit scandalul. De asemenea, a fost condamnat si pentrusub forma stopajului de la sursa.Mihai Cazacu a mai fost implicat intr-un scandal tot in anul 2013. El se afla la volanul bolidului sau de lux, in momentul in care a fost tras pe dreapta de politistii de la Sectia 2. Emana halena alcoolica, iar politistii si-au dat seama ca este baut, motiv pentru care au solicitat si sprijinul Politiei Rutiere. Milionarul a recunoscut ca a baut, dar a refuzat testarea cu aparatul etilotest.