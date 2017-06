Cel mai mare dedin Iasi anuntat pentru perioada 23-25 iunie scartaie in ceea ce priveste prognoza participarii. Organizatorii Afterhills anuntau 40 de mii de spectatori pe zi, dar cifra pare una ireala. Asta, pentru ca organizatorii au inceput sa dea semne de disperare. Anuntat ca un festival important, metodele de promovare arata contrariul.Mai precis, in urma cu cateva luni, initiatorii spuneau ca un abonament pentru cele trei zile de concerte va costa 250 lei. In aceasta saptamana pe o pagina sponsorizata a evenimentului, clientii sunt ademeniti cu preturi promotionale, valabile doar pentru o perioada de 24 de ore."Flash Sale! Timp de 24 de ore, abonamentul pe 3 zile are pret studentesc. Oferta valabila intre 19 iunie ora 14:00 - 20 iunie ora 14:00. 3 Day Pass - 149 lei + taxe", se arata in anuntul, publicat pe data de 19 iunie, cu patru zile inainte de inaugurarea evenimentului.Ori, un festival care se respecta, ofera promotii la abonamente cu un an sau jumatate inainte de organizarea concertului, nicidecum in apropierea acestuia.Ba mai mult, cei care nu au apucat sa achizitioneze bilete pentru unserios, trebuie sa scoata mult mai multi bani din buzunar daca achizitia se face in poarta festivalului. Contactat telefonic, Ovidiu Biber, organizator Afterhills, a refuzat sa raspunda.In schimb, a cerut ca intrebarile sa fie transmise prin intermediul unui mesaj text. Dupa transmiterea mesajelor, Biber nu a mai raspuns. In schimb, organizatorii festivalului Untold de la Cluj s-au blocat cand au auzit de modul in care sunt vandute biletele Afterhills."Fiecare isi face comunicarea cum crede. Nu comentam ce fac alte festivaluri", este raspunsul diplomat al Ioanei Chifor, PR Untold.Cel mai probabil, organizatorii considera ca audienta nu va fi masiva. De aceea, o altaa fost activata. Au fost agatati angajatii din cadrul multinationalelor. Asadar, angajati de la Amazon sau Continental au primit acces liber pentru cele trei zile de festival, contra sumei de 100 de lei."Da, este o promotie. O suta de lei pentru cele trei zile. Sunt destui care au luat", a spus un angajat Continental. Reporterii BZI au incercat sa lamureasca si acest aspect cu organizatorii festivalului, dar dialogul a fost imposibil de realizat.Festivalul Afterhills cade in derizoriu si din cauza practicilor identificate in ultima perioada pe site-ul de anunturi.ro. Astfel, iesenii care au primit gratuit, incearca sa scoata bani publicandde vanzare. Culmea, intr-un anunt, ieseanul vindea o invitatie pentru zona VIP, unde, in mod normal, accesul costa 450 de lei. Ieseanul vinde biletul cu 250 lei si se lauda ca are mai multe. Site-ul de anunturi este plin cu invitatii scoase la vanzare."Abonamentul este unul, valabil pentru toate cele 3 zile ale festivalului. Am mai multe! Beneficii fata de bilete normale! Zona PARCARE PRIVATA VIP ( intrarea este separata fata de restul masinilor prin prezentarea biletului VIP. Fara el, parchezi pe unde gasesti... :) la km departare, fara garantia ca gasesti masina cum ai lasat-o), Acces VIP pe toata durata festivalului, Punct de intrare dedicat VIP (nu mai astepti la randul interminabil) Acces in zona artistilor, langa scena principala ( aici te «tragi» in poze cu artistii ), Bar dedicat in zona VIP cu mancare si bauturi, Toalete dedicate in zona VIP; Zona PARCARE PRIVATA VIP. Pe ideea ca dai un ban dar stai in fata, pretul este de 235 lei, cel mai ieftin de pe piata, Un bilet VIP pe Eventin sau la poarta concertului este de 449lei + TAXE (500 LEI)", se arata in anuntul ieseanului.Contactat telefonic, comerciantul de invitatii sustine ca acestea nu sunt contrafacute si ca nu poate sa spuna cum a ajuns in posesia acestora.Pe ultima suta de metri, santierul festivalului nu este finalizat. La inceputul acestei saptamani se lucra la scena si la delimitarea zonei. In cursul zilei de marti, reprezentantii Jandarmeriei, Politiei si ISU au avut discutii cu organizatorii pentru punerea la punct a ultimelor detalii.Privind siguranta la incendiu, pompierii vor face o noua inspectie pe parcursul acestei zile. Reprezentantii politiei au explicat ca vor trimite patrule care sa asigure ordinea publica pe perioada festivalului, dar paza trebuie asigurata in mare parte de firmele contractate de organzatorii festivalului.Conform organizatorilor, Afterhills vrea sa fie cel mai mare festival din zona Moldovei. Cu un buget aproximat la doua milioane de euro, au fost anuntati si artistii care vor urca pe scena amenajata in apropiereaCei care gusta stilul(electronic dance music) nu s-au aratat foarte incantati de numele artistilor anuntati. Astfel, pe sena va urca ATB, artist in voga acum de 15 ani. Urmeaza John Newman, W&W, Technasia.Evenimentul se va desfasura pe trei scene.Trupele romanesti vor seconda artistii internationali, urmand sa fie prezenti Subcarpati, Moonlight Breakfast, Carla's Dreams, Robin and The Backstabbers sau Golan. S-a anuntat o lista cu peste 50 de