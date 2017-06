EXPLOZIV! Nu toti ministrii au demisionat. Augustin Jianu ramane alaturi de Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu 1

Augustin Jianu, ministrul Societatii informationale, anunta ca nu a demisionat din Guvern. Intr-o lunga postare pe Facebook, ministrul spune ca in continuare este convins ca poate lucra ”in echipa” si ”pentru Romania”.

”Am spus si public ca nu demisionez. Bineinteles ca am discutat cu domnul Grindeanu. Pe mine ca ministru ma intereseaza sa ma tin de cuvant si sa fac ce mi-am propus (...) Eu am intrat in PSD in 2007, in 2014 am renuntat la activitatea politica, pentru ca nu imi permitea functia, pur si simplu nu am mai activat, dar calitatea de membru nu a incetat niciodata” a spus Augustin Jianu intr-o interventie telefonica la Antena 3.

”Eu raman alaturi de premierul Grindeanu. Daca el imi cere demisia, atunci imi dau demisia” a continuat Augustin Jianu.

Miercuri seara Liviu Dragnea a anuntat ca toti ministrii si-au prezentat demisiile.

In ultimele zile am primit numeroase mesaje de la oameni din afara Guvernului. De la sefi de cabinete la secretare, de la senatori la simpli membri de partid, toti mi-au transmis, prin voci si mesaje nervoase, din partea domnului Dragnea, sa imi dau demisia. Mai putin domnul Dragnea, care, intre timp, declara in fata unei natiuni ca avea deja demisia mea.

Daca vrei sa schimbi ceva in bine, nu sprijini minciuna.

Cand mi s-a spus intaia oara ca domnul Dragnea imi doreste demisia, am raspuns „desigur, la solicitarea si cu confirmarea prim-ministrului din echipa caruia fac parte”. Mi-a parut normal, natural si mai ales de bun-simt. Sorin era cel care ma investise cu incredere si alaturi de care lucram la atingerea obiectivelor asumate; domnul Dragnea vorbea doar despre actul guvernarii, de la distanta sigura a usilor incuiate.

Sigur, ar fi fost mai simplu sa cedez, insa daca vrei sa schimbi ceva in Romania, trebuie sa tii minte ca vechiul sistem va opune mereu rezistenta - tu trebuie sa perseverezi.

Trebuie sa recunosc ca sunt usor surprins de balanta etica a domnului Dragnea: cand un om face eforturi pentru a demonstra cetatenilor romani ca se poate mai mult si in Romania, dansul ii cere demisia. Insa atunci cand eu insumi i-am reclamat ca un membru important al partidului mi-a cerut favoruri ilegitime, domnul Dragnea l-a lasat in functie. Ce fel de oameni suntem?

Va asigur de pe acum ca nu am nicio adeziune pentru functia pe care o detin in prezent. Este suficienta solicitarea domnului Sorin Grindeanu iar demisia mea va fi prezentata in cel mai scurt timp. Insa vorbind din perspectiva unui minister care a schimbat, in ultimii 2 ani, nu mai putin de sase ministri, cred ca trebuie sa gandim constructiv si - mai ales - in favoarea cetatenilor romani. Cu alte cuvinte, trebuie sa cautam performanta si schimbare in bine, nu doar schimbare de dragul puterii si a discursului politic.

In timp ce scriu acest randuri ma grabesc sa plec din Londra. Am fost la conferinta BERD & Emerging Europe - Outlook on Romania, incercand sa promovez Romania si sa evidentiez investitorilor oportunitatile pe care tara noastra le prezinta, in special in sectorul TIC. In timp ce ma urc in avion ma gandesc cat de ciudat este sa vii la un eveniment cu entuziasmul de a avea oportunitatea sa contribui la dezvoltarea tarii tale, sa primesti reactii pozitive si sa afli ca esti „mustrat” pentru ca nu esti in tara pentru a-ti prezenta demisia, dupa o decizie ad-hoc. In cateva ore voi ajunge in Romania si vom vedea ce putem construi de aici incolo.

E ironic cum unii insista sa-si vada de treaba in timp ce altii au cu totul alte prioritati.

Domnule Dragnea: probabil ca parte din comportamentul meu este dificil de inteles pentru unii oameni care au petrecut zeci de ani in speranta ca vor obtine puterea, sub orice forma. Insa cred ca exista un viitor mai luminos pentru PSD, decat ordine transmise „de sus” prin SMS. Tocmai de aceea simt nevoia sa adaug un scurt principiu, pe care il urmez si pe care il recomand tuturor celor care au fost, dar si celor care vor veni:

Atunci cand ai 31 de ani si vrei sa schimbi ceva in bine, incepi prin a sti ca fiecare decizie pe care o vei lua te va urma pentru restul vietii, asa ca ar fi bine sa ai constiinta impacata. Tocmai de aceea, din respect si responsabilitate pentru poporul roman si pentru echipa din care fac parte, voi urma drumul pe care il consider vertical: voi prezenta demisia exclusiv la solicitarea celor indreptatiti sa o ceara.

Cand vrei intr-adevar sa schimbi ceva, trebuie sa rezisti” explica Augustin Jianu.



Sursa: antena3.ro