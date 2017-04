Exporturile la Iasi, in crestere fata de 2015. Produsele se duc in Germania

Conform ultimului raport al Directiei Judetene de Statistica (DJS) Iasi, exportul local, la finalul lui 2016, se afla in crestere fata de aceeasi perioada a anului anterior. Astfel, in luna decembrie, exporturile inregistrate la nivelul judetului au atins nivelul sumei de 5,9 milioane euro, cu 1,2 procente mai mult fata de aceeasi luna a anului anterior.



Raportat la ceeasi perioada, importurile au scazut in decembrie 2016, doar cu 0,3 la suta, adica 199 mii euro. La finalul luni decembrie 2016, importurile au o valoare de 66 milioane euro. Pe tot parcursul anului 2016 s-au declarat exporturi in valoare de 814 milioane euro.



"Exporturile realizate în judetul Iasi în anul 2016 au fost de 814.227.000 euro, cu 6,7 la suta mai mari decât în anul 2015 «plus 5.133.000 euro», iar importurile au însumat 785.813.000 euro, cu 6,5 la suta « plus 48252 mii euro» mai mari comparativ cu perioada corespunzatoare din anul 2015. În anul 2016 a fost înregistrat un excedent comercial de 28.414.000 euro «plus 25.335.000 euro în anul 2015»", se arata in raportul DSJ Iasi.



Acelasi raport releva si principalii parteneri comerciali. Jumatate din totalul exporturilor se adeseaza unor tari ca Germania (18,98 la suta), Franta (12,95 la suta), Coreea de Sud (9,75 la suta), Cehia (6,47 la suta) si Polonia (6,16 la suta), iar în derularea importurilor apar Germania (15,84 la suta), Franta (13,90 la suta), Italia (10,35 la suta), R. Moldova (7,99 la suta) si Spania (5,14 la suta).