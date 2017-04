Expozitia documentara "Arhitectura Sacra", la Palatul Culturii din Iasi

Complexul Muzeal National Moldova (CMNM)este partenerul Asociatiei Culturale "Noua Acropola" in organizarea expozitiei documentare "", ce se va desfasura pana pe 23 aprilie 2017, la, in spatiul Muzeului de Istorie a Moldovei. Publicul va avea ocazia sa studieze planse documentare despre vestigii si edificii de pe intreg mapamondul: megaliti, piramide si temple din Egiptul antic, piramide si temple din Mesoamerica, temple grecesti, templele Shinto din Japonia, catedrale gotice sau biserici romanesti.Materialul documentar a fost realizat de catre membrii voluntari ai "Noii Acropole", prezentand diferite aspecte ale constructiilor inchinate sacrului, pe care omenirea le-a ridicat din zorii istoriei pana in zilele noastre. In cadrul expozitiei vor avea loc douapublice, sustinute de Marius Andro, coordonator al filialei Iasi - Asociatia Culturala Noua Acropola: "Simbolismul catedralelor gotice" - sambata, 8 aprilie, ora 15:00 si "Geometria sacra" - duminica, 9 aprilie, ora 15:00. Conferintele vor avea loc in Sala Stefan Procopiu - Muzeul Stiintei si Tehnicii Stefan Procopiu - Palatul Culturii. Expozitia poate fi vizitata de marti pana duminica, in intervalul orar 10:00 - 17:00.este