Fluxul de stiri din Facebook pare sa nu mai aiba niciun sens pentru multi utlizatori. Acesta este plin de stiri false sau exagerate si spam. Sefii retelei sociale stiu ca exista o problema si s-au decis sa adauge o noua functie platformei.

Multi utilizatori au descoperit in aplicatia de Facebook o mica iconita care are forma unei rachete si s-au intrebat ce este. In acest flux, utilizatorii primesc continut popular selectat in functie de interesele lor, potrivit Go4it.

Totodata, trebuie precizat faptul ca acest continut provine din surse la care utilizatorul nu este abonat, adica pagini la care nu a dat like.

Acest serviciu a fost introdus pentru a-i ajuta pe utilizatori sa descopere continut despre a carui existenta nu stiu.

Paginile care furnizeaza continutul din noua sectiune sunt similare cu cele urmarite deja de utilizatori sau populare printre prietenii de pe Facebook ai acestora.

Sectiunea va fi disponibila treptat pentru toti utilizatorii, in perioada urmatoare.