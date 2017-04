• Medicii sunt foarte rezervati in privinta sanselor de supravietuire ale femeii • Pacienta a pierdut o cantitate importanta de sange



Medicii de la Spitalul Sf. Spiridon din Iasi fac eforturi pentru a salva viata unei femei din Iasi, transportata, ieri dupa-amiaza, in stare critica la unitatea medicala. Familia a sunat la 112 si a solicitat ajutor medical. Echipajul medical a gasit-o pe femeie, in varsta de 48 ani, in coma si plina deAceasta este internata la Terapie Intensiva, iar prognosticul medicilor privind sansele de spravietuire este foarte rezervat. Medicii au aflat de la membrii familiei ca pacienta avea de o saptamana melena (eliminarea prin scaun a sangelui provenit din partea superioara a tubului digestiv), dar nu a mers la doctor."Pacienta este in stare foarte grava. Pe fondul cirozei hepatice a facutdigestiva. A stat acasa o saptamana cu melena si astazi (ieri-n.r.) a facut hemoragie digestiva cu pierdere de sange pe gura. A fost gasita de familie in coma. Pacienta a fost adusa la spital in soc hemoragic, coma. A fost imediat intubata, ventilata mecanic si internata la, la terapie intensiva. Este greu de precizat acum care va fi evolutia. Prognosticul este foarte rezervat. Se fac eforturi foarte mari din partea personalului, a spitalului pentru astfel de pacienti care nu vin la spital, nu respecta indicatiile medicului curant", a declarat prof. dr Diana Cimpoesu, sefa UPU-SMURD de la Spitalul Sf. Spiridon din Iasi.Tot ieri, inca un barbat din Iasi a fost transportat in stare foarte grava la unitatea medicala menionata. Pacientul, in varsta de 40 ani, a fost adus la spital in soc hemoragi, cu hemoragie digestiva. Barbatul a pierdut o cantitate mare de sange. Numai in decurs de cateva minute, in UPU, pacientul a pierdut cam un litru de sange. I s-au administrat imediat perfuzii cu sange si pacientul a fost internat la terapie intensiva. Si in cazul acestui bolnav, prognosticul medicilor este rezervat."Pacientul se stia sanatos. A fost diagnosticat cuhepatica. Nu stia ca sufera de aceasta boala. Debutul bolii a fost cu hemoragie digestiva. Urmeaza sa se stabileasca daca ciroza hepatica este de tip toxic sau cu virus hepatic. Pacientul mai are nevoie de transfuzie de sange. Zilnic, se inregistreaza cate doi, in unele zile chiar si trei, pacienti cu hemoragie digestiva superioara pe fondul unor afectiuni digestive, cum ar fisau ciroza. Acesti pacienti sunt mari consumatori de sange si, de cele mai multe ori apelam la rezerva, pentru ca exista, in continuare, criza de sange", a spus prof. dr. Diana Cimpoesu. O parte dintre acesti pacienti nu mai pot fi salvati.