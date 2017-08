Farmaciile Ropharma – cu drag de oameni!

“Sanatatea e mai buna decat toate”, spune o vorba din popor. Si asta pentru ca, pe langa starea de bine, aceasta ne asigura echilibrul fizic si psihic de care avem atata nevoie. Insa pentru a ne mentine sanatosi, nu avem nevoie numai de o alimentatie bogata in vitamine si minerale si de o activitate fizica sustinuta, ci si de produsele inovatoare existente in Farmaciile Ropharma. Pentru ca pun sanatatea pe primul loc, Farmaciile Ropharma sunt intotdeauna alaturi de tine atunci cand ai nevoie de un medicament, de sfatul unui specialist sau de indrumarea unui prieten.



Specialistii Ropharma iti ofera consultanta si servicii de calitate



Farmacistul a fost dintotdeauna o sursa importanta de informare, sfatul acestuia contand foarte mult pentru pacient. La Farmaciile Ropharma, grija pentru pacient primeaza. Fie ca este vorba despre o reteta compensata, un supliment sau o problema de sanatate, specialistii Ropharma va stau zilnic la dispozitie pentru a va oferi consultanta si servicii de calitate cat si produse de incredere.



Si pentru ca datoria noastra este sa te ajutam sa fii sanatos, dorim sa iti impartasim cunostintele noastre, sa te invatam cum poti sa ai mai multa grija de bunul tau cel mai de pret: sanatatea.



Alege pretul care te avantajeaza!



Pretul este deosebit de important, de aceea, in farmaciile Ropharma gasiti o de o gama larga de produse cu preturi accesibile, oferte speciale, produse gratuite si cadouri.



Farmaciile Ropharma ofera retete gratuite si compensate pentru toate categoriile de asigurati si rasplatesc fidelitatea pacientilor cu multiple beneficii si reduceri, pe baza cardului de fidelitate.



Produse destinate unei game largi de afectiuni



Dispuse pe categorii de varsta si concepute in functie de particularitatile acestora, produsele Ropharma sunt destinate unei game largi de afectiuni.



Printre produsele consacrate pe piata din Romania, prezente in portofoliul Ropharma S.A., se numara: produse cu traditie – Activit Calciu, Activit B, Activit Mg, Activit Polivit, Antigast Forte, Activit Junior, Activit Luteina, Vitamina C, Extrasedyl, Silimarina Forte, produse inovatoare – gama de produse cu lactoferina (Activit Imuno Forte, Vitalact Immunity Junior, Lipoartrin Forte, Septogal Lactoferina) gama de produse cu resveratrol (Resveravit, Vitagrapes sirop si capsule), Cholest Bio, Septusin, Spirofit, Glykofit, Prostafit, Activit Colostru Premium, Lactaza si multe altele.



Intregul portofoliu Ropharma poate fi accesat pe http://www.ropharma-heathcare.ro.

