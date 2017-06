Farmec se extinde in forta in regiunea Moldovei si deschide un nou magazin Gerovital in Iulius Mall

Farmec, cel mai important producator roman de cosmetice, isi extinde reteaua proprie de magazine de brand in nordul tarii si inaugureaza 3 magazine Gerovital in Moldova: la Piatra Neamt, Iasi si Suceava. De la inceputul anului 2017, compania clujeana a deschis alte magazine de brand pe intreg teritoriul tarii: in Craiova, Cluj, Ploiesti, Bucuresti si Timisoara.





“In acest an, Gerovital implineste 50 de ani de excelenta in cosmetica, o performanta la care am ajuns si prin sprijinul tuturor romanilor. Increderea si recunostinta primita din partea iubitorilor marcii de-a lungul acestui timp a stat la baza extinderii pe care o avem planificata pentru acest an. In urma multiplelor solicitari, am decis sa deschidem 3 noi magazine in Piatra Neamt, Iasi si Suceava, astfel incat toata regiunea Moldovei sa poata beneficia de produse de incredere, inovatoare si eficiente. In cadrul magazinelor, vizitatorii vor avea la dispozitie o gama variata de solutii de ingrijire, printre care si cea mai recenta linie de produse, Gerovital H3 Derma+ Premium Care, prima gama premium din portofoliul Farmec”, a declarat Mircea Turdean, Director general al companiei Farmec.

Pentru lucrarile de proiectare, amenajare si inaugurare a celor 3 magazine de brand a fost investita o suma totala de peste 165.000 de euro.

Primul magazin Gerovital din Iasi, inaugurat pe data de 21 iunie, este amplasat in incinta centrului comercial Iulius Mall, aflat pe Bulevardul Tudor Vladimirescu, si are o suprafata de 50 metri patrati.

Situat pe strada Calea Unirii, Nr. 22, in incinta centrului comercial Iulius Mall, magazinul Gerovital din Suceava are o suprafata de 44,3 metri patrati si, incepand cu data de 23 iunie, pune la dispozitia vizitatorilor toate produsele gamelor Gerovital si Aslavital.

Pana la data de 30 iunie, vizitatorii ambelor magazine vor beneficia de o reducere de 20% pentru orice produs achizitionat. Iar primii 100 de clienti din Iasi si primii 100 din Suceava vor primi un voucher valoric pe care sa il utilizeze la cumparaturile viitoare.

De asemenea, toti vizitatorii magazinelor Gerovital vor putea efectua gratuit teste de dermoanaliza a tenului. Testul dureaza aproximativ 5 minute si, folosind anumite masuratori instrumentale specifice care analizeaza nivelul de hidratare, elasticitate, nivelul de sebum si gradul de pigmentare al pielii, ajuta la stabilirea tipului de ten. In conformitate cu acest rezultat, locuitorii din Iasi si Suceava vor beneficia de asistenta personalizata din partea consilierilor prezenti in magazin.

Primul spatiu propriu Gerovital din zona Moldovei a fost deschis la Piatra Neamt, la finalul lunii mai, in incinta centrului comercial Shopping City Piatra Neamt, situat pe Bulevardul Decebal, nr. 79.

In cadrul tuturor celor 3 spatii comerciale Gerovital pot fi regasite produse destinate ingrijirii tenului, pielii si parului, adresate tuturor segmentelor de consumatori. Printre cele mai cunoscute game ale brandului se numara Gerovital H3 Derma+ Premium Care, Gerovital H3 Evolution, Gerovital Stop Acnee, Gerovital Sun, Gerovital Tratament Expert si Gerovital Men. De asemenea, consumatorii au la dispozitie si gama Aslavital, unica pe piata locala datorita compozitiei sale naturale din argila 100% romaneasca, provenita din Muntii Padurea Craiului.

Farmec dispune in acest moment de 11 magazine Gerovital, amplasate pe intreg teritoriul tarii. In afara de cele 3 puncte de vanzare deschise recent la Piatra Neamt, Iasi si Suceava, de la inceputul anului 2017, reteaua de spatii comerciale monobrand a fost extinsa cu 5 magazine Gerovital la Craiova, Cluj, Bucuresti, Ploiesti si Timisoara.