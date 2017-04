Femeia din Iasi care a baut antigel a scapat cu viata

Ieseanca in varsta de 49 ani care a incercat sa se sinucida cu antigel va ramane sub supravegherea medicilor de la Spitalul C.I. Parhon din Iasi. Femeia a trecut pe langa moarte, antigelul continand o substanta foarte toxica, alcool metilic, etilenglicol. In ultimele luni, 10 persoane au murit, dupa ce au fost intoxicate cu aceasta substanta. Pacienta a ingerat antigel in scop suicidar, pe fondul consumului exagerat de alcool.



"Din fericire, in cazul acestei paciente nu a fost nevoie de dializa. Daca a fost diagnosticata cu intoxicatie cu antigel in UPU, cantitatea a fost foate mica. Pacienta a raspuns bine la tratamentul conservator si ramane in continuare sub supraveghere, in spital. Pentru ca este perioada sarbatorilor, iesenii obisnuiesc sa faca curatenie prin magazie unde au depozitate sticle cu substante toxice, corozive si le atragem atentia sa fie foarte atenti cu astfel de recipiente. Daca intentioneaza sa le arunce, este obligatoriu sa le goleasca de continut, pentru ca in urma cu cateva saptamani am avut o pacienta care a decedat, dupa ce a consumat o substanta dintr-o sticla pe care a gasit-o la tomberon", a declarat dr. Ionut Nistor, purtator de cuvant la Spitalul C.I Parhon.