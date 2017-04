Tampoanele zilnice sunt practice, comod de purtat, discrete, nu emana niciun fel de miros neplacut si poti purta orice fel de lenjerie vrei tu cand le folosesti. Avantajele tampoanelor interne si a celor zilnice le stii si tu, insa despre dezavantajele folosirii lor se stiu prea putine. Folosindu-le zilnic, te expui riscului de a suferi de cistita si chiar de o boala rara, dar foarte grava, numita Sindromul socului toxic (SST).

Recentele studii facute pe aceste produse arata ca 62% dintre problemele si iritatiile vaginale sunt cauzate de absorbantele nesigilate, nesterile si neigienice. In jur de 75% dintre femei acuza dureri in timpul perioadei menstruale, in multe cazuri acestea sunt datorate absorbantelor.

Desi sunt cunoscute sub denumirea de „absorbante zilnice", nu ar trebui sa le porti in fiecare zi, deoarece in timp te poti confrunta cu serioase probleme de sanatate.

Favorizeaza aparitia cistitei

Datorita stratului de plastic care face posibila lipirea lor, aceste produse pastreaza secretiile la suprafata lor fiind in permanenta in contact cu zona genitala, fapt care favorizeaza aparitia cistitei. Este indicat sa renunti la ele in momentul in care observi primul simptom, sa bei cat mai multe lichide, sa adopti o alimentatie sanatoasa si sa mergi la medicul specialist.

Opinia specialistului

„Exista o predispozitie spre infectii urinare si litiaza sangeroasa asociata cu nisip, pietricele si aceste formatiuni sunt date de alimentatie, la o femeie vegetariana sunt pietricele din oxalat, la o femeie carnivora din acid uric, urati. In general, infectiile urinare apar pe un teren de nisip renal, deci doamnele care au nisip, pietricele au o iritatie a mucoasei vezicale care permite inmultirea microbilor, de aceea e bine sa bea lichide multe", spune dr. Ruxandra Dumitrescu, medic ginecolog.

Pielea nu mai respira

Aceste absorbante zilnice pot ramane la locul lor pret de cateva ore datorita benzii de lipici de pe spatele lor. Plasticul pe care este lipit adezivul care le tine fixate impiedica pielea sa respire, astfel ca umezeala si temperatura crescuta nu pot duce in timp decat la infectii bacteriene si iritatii.

Senzatia de prospetime, o strategie de marketing

In toate reclamele se promite pastrarea senzatiei de prospetime pe durata intregii zile. Singurul lucru care te poate ajuta sa-ti confere aceasta senzatie este spalatul zilnic cu apa calduta, purtarea de lenjerie intima din bumbac si evitarea gelurilor intime. Produsele care contin plastic nu mentin prospetimea necesara bunei functionari a aparatului genital.

Sunt tratate chimic

Culoarea lor alba inspira ideea de „perfect curat", insa, chiar si pentru a avea parfumul specific prospetimii, toate protej-slipurile sunt tratate chimic. O mica solutie salvatoare ar fi sa le alegi pe cele fara parfum, insa chiar si asa, ele stau destul de mult in zona extrem de sensibila a organelor genitale.

Ce este Sindromul socului toxic

Sindromul socului toxic este o boala care poate fi cauzata de mai multe bacterii, dar in general de vina este Staphylococcus aureus si Streptococcus pyogenes. Dintre cele 2 tipuri de infectii, cea cu stafilococ a fost asociata cu aparitia SST la femeile aflate la menstruatie si care foloseau tampoane intravaginale.

Atentie! Evita sa le porti zilnic

Chiar daca se numesc absorbante zilnice, ele au fost proiectate special pentru zilele premergatoare si post menstruatie. Sunt indicate pentru situatiile in care apare spottingul si nu in fiecare zi.

Daca te confrunti cu secretii vaginale anormale, nu trebuie sa le maschezi utilizand aceste absorbante. Este recomandat sa mergi la medic pentru un consult de specialitate.