Fermierii primesc mai putini bani pentru subventia la motorina

Incepand cu luna noiembrie, cei care au depus actele necesare obtinerii subventiei pentruutilizata in agricultura vor primi banii promisi. Numarul celor care au adus actele necesare la sediul Agentiei de Plati si Interventie in Agricultura () Iasi este constant.Astfel, aproximativ 600 de ieseni au solicitat ajutorul oferit de Agentie. Acestia au depus actele pentru motorina utilizata in perioada aprilie-iunie, anul acesta.Ajutorul de stat se acorda sub forma dea diferentei dintre acciza standard siredusa, pentru motorina utilizata la efectuarea lucrarilor mecanizate in, a carui valoare unitara este de 1,4185 lei pe litru, mai mica fata de anul trecut, cand valoarea era de 1,7975 lei pe litru. Cei care au depus cererile in ultima luna au solicitat subventiile pentru sectorul vegetal, sectorulsi cel de imbunatatiri funciare.