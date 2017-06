Festivalul National de Teatru de papusi pantomima "Catalin Damian", la Palatul Copiilor Iasi

La finalul saptamanii trecute, anume in intervalul 9 - 11 iunie 2017, s-a desfasurat la Iasi editia a XXI-a a Festivalului National de Teatru de papusi pantomima deticat regretatului. Acesta a fost organizat de, in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Iasi si Ministerul Educatiei Nationale (MEN).Pe acest plan, trofeul festivalului a plecat la Palatul Copiilor Bistrita - profesor coordonator Antonia Orban-Sima, Premiul I la sectiuneaa fost obtinut de Palatul Copiilor Constanta - profesor coordonator Roxana Mitan, iar premiul I la sectiuneacatre Palatul Copiilor Buzau.importante respectiv cel mai bun actor, cea mai buna actrita au plecat spre Palatul Copiilor Tg. Mures - filiala Sighisoara, Palatul Copiilor Botosani si Clubul Copiilor Fagaras."Multumesc parintilor Cercului de teatru de papusi coordonat de mine pentru implicare si in special doamnei Iulia Mavris si familiei Andreescu. Elevilor mei voluntari, copilasi minunati pe care ii iubesc! Multumesc din suflet doamnei director de la Palatul Copiilor Iasi, profesor dr. Irina Dabija pentru sprijin si implicare, doamnei director Liliana Dolores Voinea - de la Colegiul Tehnic I.C. Stefanescu pentru cazarea si masa oferite «minunate!!», conducerii Palatului Culturii Iasi pentru ca a oferit celor 17 trupe din tara «250 de» sansa sa viziteze gratis Palatul, conducerii Companiei de Transport Public «CTP» Iasi pentru ca trupele au circulat gratis pe toata perioada festivalului si conducerii ArtisDesign pentru printuri. Eu coordonez proiectul de sase ani si este o parte din sufletul meu. Am adunat la Iasi multe. Orasul nostru merita un asemenea", a declarat Ana Hegyi, vizibil emotionata, coordonatorul festivalului.De reamintit ca proiectul a primit finantare de la Ministerul Educatiei, lucru extrem de important de reliefat.