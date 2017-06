Fetite minore care furau din buzunare, prinse în flagrant in centrul Iasului

Tot mai multe cazuri decare fura dinsisunt depistati in, mai ales in zona centrala a orasului. In urma cu doua zile, în jurul orelor 15:00, politistii locali din cadul Serviciului Politie Locala 3, în timp ce se ocupau de mentinerea ordinii si linistii publice pe bulevardul Stefan cel Mare si Sfânt, au sesizat faptul ca numita V. C. O., de 36 ani, domiciliata în municipiul Iasi, alerga cu strigate de larma dupa doua minore.Politistii locali au procedat la retinerea persoanelor urmarite, ocazie cu care a reiesit ca se numesc A. I. D., de 14 ani si L. I., de 15 ani, domiciliate în municipiul Iasi, si în urma verificarilor efectuate s-a constatat faptul ca minorele, în timp ce se deplasau pe bulevardul Stefan cel Mare si Sfânt, au sustras din rucsacul numitei V.C.O. unce continea documente, suma de 121 lei si un"Având în vedere aspectele constatate, persoanele mentionate au fost conduse laMunicipiului Iasi pentru continuarea cercetarilor si dispunerea masurilor legale ce se impun în acest caz", a declarat Daniel Ungureanu, purtator de cuvant al Politiei Locale Iasi.