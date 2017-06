Fiica Biancai Dragusanu si a lui Victor Slav, papusa in miniatura - FOTO

Bianca Dragusanu si Victor Slav

formeaza o familie cu prezentatorul de televiziune, cel cu care, de altfel, a fost si casatorita timp de cateva luni, dar s-a ajuns la. Din povestea lor de dragoste a rezultat un copil, ope nume, care a venit pe lume in luna septembrie a anului trecut. In luna mai a acestui an, Bianca Dragusanu si Victor Slav si-au botezat fiica.Micuta creste pe zi ce trece si este din ce in ce mai frumoasa, parca este o printesa din povesti. Bianca Dragusanu le-a facut o surpriza prietenilor ei virtuali si a publicat o fotografie cu Sofia Natalia, care i-a cucerit pe toti. «Fetita lu' tata? ❤️? ❤️ true love», a comentat vedeta.Multi dintre cei care ii urmaresc activitatea pe internet au fost de parere ca Sofia Natalia seamana perfect cu tatal ei, Victor Slav. «Seamana foarte bine cu Victor! Sa dea Dumnezeu sa creasca mare, sanatoasa si cuminte alaturi de parinti ei», «Seamana foarte bine cu Victor, sa va traiasca», «Ce frumusete de fetita…e toata tati?», «E foarte frumoasa, seamana leit cu Victor!», «Pai aici seamana perfect cu tati», i-au transmis admiratorii.