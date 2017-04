Codruta si Ileana Ciuculete

, fiica de suflet a Ilenei Ciculete, cea despre care s-a vorbit in nenumarate randuri de la moartea artistei, a venit in platou la WOWbiz si a facut marturisiri emotionante despre relatia speciala pe care o avea cu. «Eu o iubesc de cand eram mica, parintii mei de asemenea. Cand o vedeam la televizor o divinizam. Am sunat la 9 ani la numarul de pe coperta CD-ului ei. Am fost curioasa daca imi raspunde si chiar mi-a raspuns. De atunci noi am tinut legatura».Codruta si-a adus aminte cu tristete de ultimele cuvinte pe care le-a auzit de la Ileana Ciuculete. «Ultima oara am vorbit la telefon pe 29 ianuarie, de ziua mea. Mi-a urat la multi ani si mi-a promis ca de Paste ne intalnim la Craiova, acolo unde stau si copiii ei. Pe mine m-a sunat nora dumneaei, mi-a dat vestea si nu mi-a venit sa cred. Am crezut ca e o gluma proasta». Extrem de indurerat a fost sotul artistei in toata aceasta perioada, iar acest lucru a fost sustinut cu tarie si de catre Codruta.«Miercuri am plecat la Bucuresti, am stat la priveghi. Cornel m-a luta in brate, m-a imbratisat si mi-a spus ca Ileana nu mai este printre noi si mi-a spus ca va avea grija de noi. Apoi Cornel m-a trimis acasa cu baiatul cel mare, Mugurel, sa raman la ei, iar el a ramas pana a doua zi de dimineata cu ea in biserica. A stat nemiscat langa ea. Mereu si-a vorbit de bine cei doi baieti, chiar si atunci cand Cristi si Mugurel nu au mai vrut sa vorbeasca cu ea. Cornel este foarte indurerat, foarte trist. Merge zilnic laei. Este un om care a iubit-o enorm, iar iubire precum a lor poate doar in filme mai vezi».«Relatia lui cu baietii e foarte buna, se inteleg foarte bine. O sa faca unin toata tara - Cristi, Mugurel si- si vor sa cante piesele mamei lor. Cornel se va ocupa de acest turneu. Eu mi-am facut o promisiune atunci cand stateam la priveghi. I-am promis sa o sun zilnic pe mama ei, sa o intreb daca se simte bine, ce face, daca a mancat, daca are nevoie de ceva. Batrana e distrusa, mereu spune ca nu poate sa mai mearga, ca are o durere imensa si ca mai bine o lua Dumnezeu pe ea decat sa o ia pe fata ei», a mai povestit Codruta.