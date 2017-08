FILIT, sub Inaltul Patronaj al Reprezentantei Comisiei Europene in Romania

Cea de a V-a editie a Festivalului International de Literatura si Traducere Iasi (FILIT) se va desfasura sub Inaltul Patronaj al Reprezentantei Comisiei Europene in Romania.

Aceasta este a treia colaborare, dupa editiile din 2014 si 2016, cand au fost organizate evenimente literare profesionale comune in vederea promovarii diversitatii culturale.

Festivalul International de Literatura si Traducere Iasi (FILIT) va reuni anul acesta la Iasi cunoscuti scriitori din tara si din strainatate in perioada 4-8 octombrie, in cadrul unor evenimente deschise publicului larg. Printre inivitati se regasesc si Svetlana Aleksievici si Gao Xingjian (laureati ai Premiului Nobel pentru Literatura), Jeff Lindsay, Jim Crace, Jonathan Coe etc., alaturi de zeci de scriitori si poeti romani, precum si traducatori din lumea intreaga. La eveniment vor mai participa si manageri culturali, editori, jurnalisti din tara si din strainatate.

