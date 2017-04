Finantele cauta firme de curatenie pentru punctele vamale. Potul este de aproape 1 milion de lei

Reprezentantii Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice (DGRFP) Iasi vor organzia in luna iunie a acestui an o licitatie pentru achizitionarea unor servicii de curatenie si igienizare a spatiilor exterioare aferente birourilor vamale Albita, Sculeni, Stanca si Siret. Serviciile vor fi asigurate in functie de nevoile autoritatii contractante, pe o perioada de doi ani. Contractul are o valoare estimata intre 37.300 lei si 895.200 lei, estimari ce nu contin TVA. Firmele interesate pot depune ofertele pana pe data de 8 iunie 2017, ora 18:00, la sediul institutiei.



Conform cerintelor din caietul de sarcini, firma castigatoare va presta servicii atat pe perioada anotimpului cald cat si pe perioada rece. In anotimpul cald vor fi maturate caile de acces, platformele circulabile, platformle pietonale si parcarile. Mai mult, contractul prevede golirea rigolelor sau intretinerea curateniei in zona parcarilor si spatiilor verzi. Pe timp de iarna, actiunile constau in indepartarea zapezii (nu mai mult de o inaltime de 60 de centimetri), imprastierea materialului antiderapant si indepartarea ghetii.



"Ofertantul declarat câstigator se obliga sa preia cu contract de munca personalul (15 persoane), ce a lucrat anterior în cadrul autoritatii contractante, cu atributii similare celor ce constituie obiectul contractului de prestari servicii, sub sanctiunea rezilierii contractului de achizitie publica. Ofertantii vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca se obliga sa preia cu contract de munca cele cincisprezece persoane. Salariul va fi, obligatoriu, cel putin salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata, la un program complet de lucru de 166 de ore în medie pe luna si, se va actualiza în conformitate cu legea în vigoare", sunt conditiile impuse de DGRFP.