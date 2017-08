Finantele iesene au cumparat copiatoare pentru desfasurarea activitatii

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Recent, Directia Generala Regionala a Finantelor Publice (DGRFP) Iasi a atribuit direct unpentru furnizarea unui numar de 20 de multifunctionale, pretul echipamentelor fiind de 67.400 lei. Contractul a fost prins de societatea ieseanaS.R.L. DGRFP va organiza opentru cumpararea a 41 de calculatoare, prevederea bugetara fiind de 138.655 lei, fara TVA."Toate echipamentele furnizate vor fi in totalitate conforme cu detaliile tehnice specificate, vor fi noi si vor integra tehnologii de ultima generatie. Pentru fiecare model deofertat se solicita fisa tehnica semnata de catre producator. Toate echipamentele, perifericele si accesoriile vor avea data de fabricatie in ultimele sase luni, raportat la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, iar timpul de livrare la sediul beneficiarului va fi de maximum 90 de zile. Durata medie de exploatare a echipamentelor in cadruleste de minimum 5 ani. Impunand un termen de fabricatie maxim se evita riscul de a achizitiona echipamente care intrunesc cerintele de performanta solicitate, dar au trecut printr-un proces de degradare fizica", se arata in caietul de sarcini. O parte dintre echipamente vor fi achizitionate cu licente software, dar si cu accesorii, acestea intrand in acelasi pret.