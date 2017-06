Reprezentantii Administratiei Judetene a Finantelor Publice (AJFP) Iasi, in ciuda incasarilor in crestere, nivelul obligatiilor fiscale neachitate sunt mai mari. S-a ajuns lasau, dar masurile dea banilor sunt anevoioase. Astfel, in primele cinci luni,declara venituri de 1 miliard de lei, aproximativ 230 de milioane de euro, cu 11 la suta mai mult fata de aceeasi perioada a anului trecut, adica o crestere de 23 de milioane de euro."În structura pe bugete si în cadrul bugetului de stat pe principalelesi, situatia privind realizarea veniturilor bugetare în perioada analizata, se prezinta astfel: veniturile la bugetul de stat cumulat la data de 31 mai 2017 au înregistrat o crestere cu 4,48 la suta fata de aceeasi perioada a anului precedent, veniturile la bugetele de asigurari sociale au înregistrat oa veniturilor încasate cu 17,49 la suta. Volumul arieratelor recuperabile de la persoane juridice înregistreaza o suma totala de 223,35 milioane lei, în scadere fata de luna trecuta cu 132,28 milioane lei. Arieratele recuperabile de la contribuabili persoane fizice înregistreaza o suma totala de 67,76 milioane lei, în scadere fata de luna trecuta cu 1,68 milioane lei.In ceea ce priveste recuperarea creantelor, AJFP declara o suma imensa, de 475 milioane lei, aproximativ 100 de milioane de euro. Pentru recuperarea acestei sume au fost comunicate 46.777 somatii. Mai mult, au fost aplicate 18 sechestre asupra bunurilor mobile si imobile, in valoare de aproape cinci milioane de lei, 1.540 depentru datorii de 52,4 milioane lei si 12.082 de popriri infiintate asupra conturilor din banci, valoarea fiind de 138,24 milioane lei.Contribuabilii care au datorii la bugetul de stat au posibilitatea sa esaloneze datoriile. Asadar, pana la finalul lunii trecute au fost inregistrate 1.290 de cereri pentrude 146 milioane de lei. Din numarul total al cererilor au fost acceptate 1.093, cu sume totale de 81 milioane lei. Grosul sumei se afla la 190 de contribuabili, ai caror cereri de esalonare au fost respinse, suma fiind de 81,88 milioane lei.Conform AJFP, in curs de solutionare mai sunt sapte cereri.