Finantele iesene repara masinile de reparat bani

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice () Iasi intentioneaza sa contracteze o firma specializata care sa asigure-ul masinilor de reparat bani. Astfel, ofertele pot fi depuse pana pe data de 21 iunie, la sediul institutiei. Fiscul a estimat contractul la o valoare de 129.255 lei, fara TVA."Modul de elaborare si prezentare a ofertei: valoarea pretului ofertat pentru serviciile prestate va fi exprimat in lei fara TVA si in lei inclusiv TVA. Criteriul depentru atribuirea contractului va fi pretul cel mai scazut. Pretul este ferm, neputand fi modificat sau ajustat. Nu se accepta oferte partiale sau alternative. DGRFP, in calitate de autoritate contractanta, isi rezerva dreptul de a stabili care sunt clarificarile necesare pentru evaluarea fiecarei oferte, precum si perioada acordata pentru transmiterea clarificarilor. Oferta nu poate fi retrasa sau modificata dupa expirarea termenului de depunere", sunt conditiile impuse de Finante.