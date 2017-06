Finantele iesene s-au trezit cu un buldozer in curte. Nimeni nu vrea sa-l cumpere

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice () Iasi a organizat la inceputul acestei saptamani o licitatie pentru vanzarea unui. Este vorba de unmarca, model D6N XL, folosit pentru lucrari de demolare.Licitatia a fost reluata pentru a treia oara. Pretul de pornire a fost de 124.750 lei, adica 27 de mii de euro. Pretul a fost diminuat cu 50 la suta fata de cel initial. Conform procedurii, diminuarea se face la a treia licitatie. Chiar si asa, niciun operator economic nu s-a prezentat. La urmatoarele proceduri, pretul de pornire nu va mai fi modificat."Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferte de cumparare. Pentru participarea laofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatieide cumparare, dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garatie, reprezentand 10 la suta din pretul de pronire a licitatiei", sunt conditiile impuse de organizatorii licitatiei.Buldozerul apartine societatii. Are sediul social in comuna Tansa, judetul, si a fost infiintata pe data de 22.04.2010, cu obiect de activitate lucrari de demolare. Afacerea este administrata de un anumit Lorand Raduly.