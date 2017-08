Finantele iesene vand bunurile mai multor societati. Licitatia este organizata pentru autoturisme ieftine

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Administratia Judeteana a Finantelor Publice (organizeaza pe data de 7 septembrie, ora 10:00, la sediul institutiei, opentru valorificarea mai multorce apartineau unordebitoare.Astfel, un, fabricat in 2006, este scos la licitatie cu un pret de pornire de 6.800 lei, iar o, fabricat in 2007, este scoasa la unde 5.900 lei. Ambele autoturisme apartineau societatii Ilios E.R. S.R.L. Icoldo RO S.R.L. este executata de Fisc, bunul vizat fiind un207, fabricat in 2008, cu un pret de pornire de 11.170 lei.Nu in ultimul rand, sunt scoase la vanzare si bunurile societatii Auto Scoban S.R.L. Este vorba despre un autobuz Man, fabricat in 1993 - 30.930 lei, remorca Beilharz - 9.120 lei,, fabricata in 2000 - 17.650 lei, autoturism Toyota Yaris, fabricat in 2005 - 12.770 lei si un autoturism Wolkswagen Lupo, fabricat in anul 2000 - 4.200 lei."Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa înstiinteze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilita pentru vânzare. Cei interesati în cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul dela locul fixat în acest scop si pâna la acel termen sa prezintede cumparare. Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi înainte de data licitatiei, oferta de cumparare, dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie, reprezentând 10 la suta din pretul de pornire a licitatiei", spun reprezentantii AJFP.