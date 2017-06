Finantistii ieseni vor sa scape de sobolanii din institutie

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice () intentioneaza ca in perioada urmatoare sa achizitionezede, dezinfectie si. Astfel, contractul va fi incredintat direct dupa analizarea mai multor oferte, ce pot fi depuse la sediul institutiei pana pe data de 26 iunie 2017. Finantistii au estimat contractul la o valoare de 12.605 lei, fara TVA, sursa de finantare fiind de la bugetul de stat."Ofertele partiale sau alternative vor fi respinse.trebuie sa contina o declaratie pe propria raspundere ca ofertantul nu are datorii la bugetul de stat. Ofertantul declarat castigator are obligatia de a prezenta certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice, privind obligatiile de plata catre bugetul general consiolidat, din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor", sunt conditiile DGRFP.