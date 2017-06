Fiorentina vrea sa scape cu orice pret de Ciprian Tatarusanu! Suma de transfer stabilita

Ciprian Tatarusanu

(31 de ani) nu va mai fi principalul portar al celor de la. Decizia definitiva în acest sens a fost luata în perioada de mercato din iarna, atunci când italienii l-au adus pe Marco Sportiello (25 de ani), de la Atalanta.Portarul nationalei României, care se afla la adapostul celor doi ani pe care-i mai are din, are sanse mici sa fie pastrat si ca rezerva si asta pentru ca Bartlomiej Dragowski (19 ani) - colaj foto, sus - le-a cerut sefilor clubului fie sa-l expuna mai mult si sa-i dea sansa sa apere, fie sa-l lase sa plece la o alta echipa. În fata acestui ”tablou”, oficialii gruparii toscane au hotarât ca cel mai bine este sa-l dea pe Tatarusanu., directorul sportiv al echipei din, a stabilit si suma de transfer pentru care Fiorentina este gata sa-l dea pe Tatarusanu, potrivit labaroviola.com, iar aceasta este cifrata la cinci milioane de euro. Cu acesti bani, italienii vor sa-l cumpere definitv pe Sportiello la finalul sezonului viitor.Faptul ca Dragowski are doar 19 ani, un salariu mult mai mic fata de cel al lui ”Tata”, precum si calitati pe care românul nu le are (joc foarte bun de picior, iese bine pe centrari, repune rapid mingea în joc) converg catre ideea ca, pâna la urma, Ciprian va pleca, chiar daca el nu-si doreste asta.Tatarusanu ar putea ramâne însa în Serie A TIM, dar la Torino, club care l-a monitorizat în ultima vreme, si care a terminat sezonul trecut chiar în spatele Fiorentinei, locul 9 cu 53 de puncte.Sefii lui Torino le-au comunicat omologilor din Florenta ca l-ar vrea pe Tatarusanu, dar împrumut si cu optiune de prelungire, neobligatorie însa, iar acum asteapta un raspuns.