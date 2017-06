Firma de salubritate a primariei cumpara patru utilaje cu 375 de mii de euro

SA, firma de salubritate a primariei, va achizitiona in perioada urmatoare va achizitiona patrupentru desfasurarea activitatii curente.Astfel, vor fi cumparate 2cupentru vara si iarna, plus alte doua autovehicule pentru curatarea trotuarelor. In total, achizitia este estimata la 1,6 milioane lei, fara TVA. Achizitia se va realiza in urma unei proceduri de, ofertele urmand sa fie evaluate pe data de 7 august."Autovehiculele trebuie sa fie noi, fabricatie 2017 si la livrare sa fie insotite de urmatoarele documente: manual de instructiuni de punere in functiune, utilizare si intretinere periodica in limba romana, certificat de conformitate care sa corespunda cerintelor standard europene, certificat de garantie, catalog cu piese de schimb in limba romana, carte identitate emisa de catre RAR, placuta dimensiuni si mase. In momentul in care autovehiculele vor fi puse in functiune se vor oferi asistenta tehnica, instruire teoretica si practica pentru minimum trei persoane, explicarea tuturor caracteristicilor tehnice si functionale. La punerea in functiune se vor face teste si anume: functionarea tuturor echipamentelor in sarcina si verificarea caracteristicilor tehnice si dotarilor cerute. lnstruirea personalului se va face timp de minimum o zi si pe cheltuiala furnizorului. Toate caracteristicile tehnice si functionale ale autovehiculelor trebuie sa reiasa explicit din manualul tehnic ale acestora", se arata in caietul de sarcini intocmite de reprezentantii Salubris.Castigatorul licitatiei trebuie sa ofere o garantie de minimum 24 de luni sau 2000 de ore de functionare. Autovehiculele trebuie livrate in termen de 12 luni de la data platii avansului.