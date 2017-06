Unde aproape de un milion de euro a estimatSA ca este nevoie pentru a repara autiovehiculele din dotare. In acest sens, in luna februarie a acestui an a fost organizata o licitatie pentru procurarea pieselor, ce a avut o prevedere bugetara de 1,1 milioane lei.Las-au prezentat mai multe firme, insa doar sapte au fost selectate, fiind vorba de cele care au venit cu pretul cel mai scazut. In consecinta, contractul a scazut la o valoare de 815.430, aproape 200 de mii de euro.Atribuirea a avut loc recent, fiind vorba de societatile Adetrans SRL, din Sighetul Marmatiei, SC Mec-Diesel See SRL, judetul llfov, Trans Service Company SRL, din judetul Ilfov, Valex Com Service SRL, din judetul Iasi, LPG Serv SRL, din Roman, Romtec Austria SA, din Iasi, si Coprot SRL, din Oradea.Sefii societatii au stabilit ca, timp de 12 luni, castigatorii procedurii vor furniza piese de schimb in baza unei note de comanda. Reprezentantii Salubris au introdus pe lista utilajelor defecte si modele fabricate in 1980. Astfel, pe lista de achizitii se afla amortizoare, discuri de frana, discuri de ambreiaj, garnituri baie ulei, segmenti ferodor, set motor, alternator sau pompe de ulei.Reparatiile vizeaza mai multeSaviem fabricate in 1985, 1989, 1993, 1995 sau Man, fabricat in 1990. O buna parte din piese vor fi folosite pentru autogunoierele distruse pe traseele din municipiu si judet. Astfel, vor intra in service autogunoierele Raba/Saviem, Man, Iveco, Renault, BMC. Si autoutilitarele vor fi reparate. In parcul auto de la Salubris se afla marcile Renault Kangoo, Dacia 1307."Livrarea produselor se va face in mod esalonat, in termen de maxim 48 ore de la data transmiterii comenzilor de catre achizitor, pentru produsele de provenienta straina livrarea se va face in termen de 3 zile de la data comenzii. Produsele ofertate (cu exceptia celor de origine si de schimb de origine) din categoria celor care privesc siguranta circulatiei, protectia mediului, eficienta energetica, vor fi obligatoriu certificate/omologate de autoritatile competente intr-unul din statele membre ale UE sau de RAR sau echivalente ale acestora", se arata in caietul de sarcini.