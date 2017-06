Fiscul AVERTIZEAZA! Multi dintre romani sunt vizati de aceasta actiune

Fiscul atentioneaza dezvoltatorii imobiliari persoane fizice sa declare veniturile obtinute din vanzarea proprietatilor imobiliare din patrimoniul afacerilor pana la data de 30 iulie.

Conducerea ANAF a avut astazi o intrevedere cu reprezentantii Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, carora le-a fost adus la cunostinta faptul ca dezvoltatorii imobiliari persoane fizice trebuie sa declare pana la data de 30 iulie 2017 veniturile obtinute din vanzarea proprietatilor imobiliare din patrimoniul afacerilor.

"In urma unei analize de risc efectuate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, s-a constatat ca exista nenumarate situatii in care contribuabilii persoane fizice au declarat impozit pe venit din vanzarea proprietatilor imobiliare, din patrimoniul personal, in conditiile in care acestia erau obligati la plata impozitului pe venitul din proprietati imobiliare din patrimoniul afacerii, asa cum prevede Codul Fiscal la Capitolul privind impozitul pe venit - "Venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal". Avand in vedere acest fapt, contribuabilii persoane fizice sunt invitati sa-si clarifice situatia fiscala referitoare la declararea si plata impozitului pe veniturile obtinute din vanzarea proprietatilor imobiliare din patrimoniul afacerii pana la data de 30.07.2017. Dupa aceasta data, acesti contribuabili persoane fizice vor fi supusi inspectiei fiscale, in baza analizei de risc efectuate", au declarat reprezentantii ANAF.

Pentru a obtine mai multe informatii contribuabilii pot contacta A.N.A.F., apeland Serviciul de Indrumare si Asistenta Contribuabili la nr. 031.40.39.160 sau completand Formularul unic de Contact, disponibil pe site-ul www.anaf.ro.