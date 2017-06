Semnalele de alarma ale medicilor, din ultimele saptamani, au ramas fara ecou in randul autoritatilor locale, care ar fi trebuit sa ia masuri pentru a evita cresterea numarului de capuse. Zilnic, la UPU de la Spitalul Sf. Spiridon se prezinta ieseni intepati deLa sfarsitul saptamanii trecute, patru ieseni au avut nevoie de ingrijiri medicale si tratament preventiv. Un barbat in varsta de 42 de ani, din Nicolina, s-a prezentat la unitatea medicala cu ointepata de capusa in zona cervicala.O femeie, de 56 de ani, a fost muscata de capusa la mana dreapta. Toti pacientii au primit ingrijiri medicale si tratament in ambulatoriu. Nimeni nu a necesitat spitalizare.Medicii avertizeaza, din nou, asupra riscurilor pe care le prezintade capusa. Prin ea se pot transmite borelioza sau boala Lyme, o maladie foarte grava, care afecteaza intregul organism. Boala este greu de depistat, deoarece simptomele sunt asemanatoare cu cele ale altor afectiuni, cum ar fi gripa, scleroza multipla, Parkinson, Alzheimer, reumatism etc. De aceea este supranumita si "boala cu o mie de fete", mimand foarte bine semnele altor boli.Pacientii care au boala Lyme prezinta manifestari articulare, cutanate, neurologice, cardiace, oftalmologice. Medicii de specialitate au precizat ca bolnavii de borelioza pot avea sechele neuro-locomotorii grave sau foarte grave, ajungand dependenti de scaune cu rotile ori imobilizati la pat. In unele cazuri se inregistreaza si decese.Medicii sfatuiesc iesenii sa nu scoata capusa, deoarece capul ei se rupe si ramane sub piele. Specialistii recomanda ca, dupa o iesire in natura, sa ne controlam corpul, pentru a depistade capusa.