Florian Bodog, ANUNT IMPORTANT privind plecarea medicilor din tara: "Am facut deja pasi importanti..."

Confruntat cu o migratie masiva a medicilor si a asistentilor medicali, ministrul Sanatatii, Florian Bodog, sustine ca a luat masuri pentru a reduce fenomenul. "La hemoragia personalului din sectorul public au contribuit atat migratia tinerilor doctori peste hotare, cat si parasirea sistemului de stat de profesionisti pentru mediul privat.", sustine ministrul. Bodog spune ca deficientele din sistemul public au inceput sa fie corectate, incepand cu salarizarea personalului medical si continuand cu dotarea spitalelor cu aparatura moderna.

"Sistemul public de sanatate a pierdut 5.000 de medici din 1997 pana in prezent, in timp ce peste 21.000 de medici au intrat in sistemul privat, conform analizei Profit.ro. Astfel, peste 35.000 de medici si 80.000 de asistenti medicali activau in sistemul public in 2016. Cifrele pentru sectorul privat arata ca aici activeaza peste 21.000 medici si 42.000 de asistenti medicali.

La hemoragia personalului din sectorul public au contribuit atat migratia tinerilor doctori peste hotare, cat si parasirea sistemului de stat de profesionisti pentru mediul privat.

Cifrele sunt graitoare, iar concluzia se impune de la sine: sistemul public de sanatate trebuie sa tina pasul cu grila de salarizare pentru personalul medical, dar si cu infrastructura medicala disponibila in sistemul privat.

Multi dintre romani nu isi permit sa se trateze in mediul privat. Nici nu ar trebui sa fie nevoiti sa o faca. Plata contributilor la asigurarile de sanatate le garanteaza accesul la serviciile medicale de care au nevoie. Sistemul public de sanatate trebuie sa fie nu numai principalul furnizor de servicii medicale pentru romani, dar si principalul furnizor de calitate.

Am facut deja pasi importanti pentru a corecta o parte din deficientele sistemul public. Din 2018, salarizarea personalului medical va fi, pentru prima data, aproape de nivelul salariilor din Uniunea Europeana. Cresteri semnificative au avut loc si in acest an.

Dotarea spitalelor cu aparatura moderna este o prioritate. Am livrat echipamente de anestezie, radioterapie si de diagnostic imagistic de ultima generatie in foarte multe dintre spitalele care nu dispuneau de aceste tehnologii. Vom continua politica de achizitii de echipamente moderne pana cand absolut toate spitalele judetene, regionale si universitare vor avea dotarile de care pacientii nostri au nevoie.", a scris ministrul Florian Bodog pe Facebook.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.