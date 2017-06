Florian Coldea

Generalul (r) SRI Florian Coldea a trimis o scrisoare Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile din 2009. Acesta nu se va prezenta la audieri, dar face o serie de precizari in documentul trimis. Dupa mai multe precizari despre provocarile de securitate din cursul anului 2009, generalul Coldea afirma ca a respectat legile si regulamentele militare in activitatile sale private, iar oricine are alte informatii are datoria sa le prezinte public.