Florian Coldea si Laura Codruta Kovesi

Presedintele Comisiei de ancheta privind alegerile din 2009, Mihai Fifor, a declarat, marti, ca Florian Coldea va fi invitat la inceputul saptamanii viitoare la audieri, tot atunci fiind adresata si a doua invitatie pentru procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, noteaza News.ro.

Fifor a precizat ca pana in acest moment nu exista o confirmare a prezentei lui Coldea.

La inceputul saptamanii viitoare vor fi audiati si europarlamentarii Dan Nica si Andi Cristea.

Presedintele Comisiei de ancheta privind alegerile din 2009, Mihai Fifor, i-a adresat o scrisoare procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, in care invoca o decizie a CSM din 2007 care le-ar permite procurorilor, "in mod exceptional", sa participe la audieri in Parlament, cerandu-i sa se prezinte pe 20 iunie la Comisie.