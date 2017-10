Actorul Florin Calinescu anunta ca se va inscrie in audienta la Liviu Dragnea pentru a obtine un post de secretara. Ela ironizat astfel decizia sefului PSD de a-si deschide inca un birou de parlamentar la Bucuresti.

„Livulica isi deschide al treilea cabinet de parlamentar… cu tot tacamu’…Pe banii cui? Ati ghicit. Mai sunt birlici de angajat. Pe banii cui? Ati ghicit. Sa nu te extenuezi, puiule! Plus ca nu o sa mai ai timp de pescuit. Plang stiucile alea belineze dupa tine…vreo doua le-am gasit moarte pan metro. Mi-am facut pomana si le-am incinerat la cuptor…

La cabinetul de Bucuresti ma inscriu pentru o audienta. Vreau sa fiu secretara ta!”, a scris Florin Calinescu pe Facebook.

Dragnea a solicitat Biroului permanent al Camerei, „in temeiul” Statutului deputatilor si senatorilor, aprobarea pentru deschiderea unui birou parlamentar in municipiul Bucuresti.

„Aceasta solicitare s-a aprobat cum s-au mai aprobat si alte cereri in trecut. Deputatii care doresc sa isi faca cabinet parlamentar in orice alta locatie decat circumscriptia in care au fost alesi pot face o solicitare sa isi deschida un cabinet parlamentar intr-un alt judet. Nu este specificata adresa, in solicitare scrie doar municipiul Bucuresti”, a declarat secretarul Camerei Deputatilor, Ioana Bran.

Potrivit datelor de pe site-ul Camerei Deputatilor, Dragnea, care este deputat de Teleorman, are in prezent doua cabinete parlamentare in Alexandria.

