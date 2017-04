Florin Iordache: "As fi propus revocarea Laurei Codruta Kovesi si a lui Augustin Lazar"

Florin Iordache 1

Fostul ministru al justitiei, Florin Iordache a afirmat ca in urma evaluarilor sefilor de Parchete

''Fara indoiala concluzia nu e similara prezentarii celor 19 pagini. Eu ca ministru fara indoiala cred ca aveam o alta optiune. Pentru ca concluzia contrazice cu totul mersul acelei anchete, adica, daca in 18 pagini si jumatate spui ceva, concluzia nu poate fi diferita intru totul de restul materialului'', a spus Florin Iordache.

Florin Iordache, fost ministru al Justitiei, a afirmat marti in Comisia juridica a Camerei Deputatilor ca nu se asteapta de la actuala conducere a Ministerului Justitiei la o imbunatatire a legislatiei si a mentionat ca a vazut o anumita pozitie a actualului ministru care interpreteaza de la sine putere deciziile Curtii Constitutionale.

"Am vazut o anumita pozitie a actualului ministru al Justitiei care interpreteaza de la sine putere deciziile Curtii. Discutand de abuzul in serviciu, dumnealui spune ca nu trebuie sa fie un prag. Deci, daca asa gandeste Ministerul sau colectivul care gandeste in acest moment modificarile la Codul penal, acela este colectiv care a elaborat Codurile penale. Deci, eu, personal, nu ma astept de la actuala conducere a Ministerului Justitiei la o imbunatatire a conditiilor si a legislatiei in vigoare", a spus Iordache.

Iordache a raspuns astfel la propunerea secretarului de stat in Ministerul Justitiei Mariana Mot de a se amana discutiile din Comisia juridica de la un proiect de lege de modificare a Codului penal in sensul punerii in acord cu deciziile Curtii Constitutionale. El a precizat, in context, ca nu este de acord cu aceasta amanare.



Sursa: antena3.ro