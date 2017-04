Florin Iordache, despre abuzul in serviciu: Asteptam sa vina legea in parlament, un prag trebuie stabilit

Florin Iordache

Florin Iordache l-a contrazis miercuri pe succesorul sau la conducerea Ministerului Justitiei si a sustinut ca trebuie stabilit un prag pentru abuzul in serviciu, dupa ce Tudorel Toader a afirmat in cursul diminetii ca va trimite legea fara a preciza vreun fel de prag.

Fostul ministru al Justitiei a sustinut din nou ca decizia Curtii Constitutionale legata de abuzul in serviciu vorbeste "foarte clar" despre stabilirea unui prag, fara a mentiona insa in ce pasaj se spune acest lucru.





"Inteleg ca guvernul, prin vocea dl Tudorel Toader, nu-si asuma un prag. Asteptam sa vina legea la parlament, sa imbunatatim legea in parlament, alta solutie nu avem", a continuat Florin Iordache, intr-o interventie telefonica la Antena 3.

Acesta a precizat ca el si colegii sai sau "in calcul modificarea si punerea in concordonata a legii cu decizia CCR", deoarece "avem nevoie de prag in aceasta lege".

Iordache a mai sustinut ca raportul privind activitatea DNA si a Parchetului General are o concluzie diferita fata de continutul sau, subliniind: "Eu ca ministru fara indoiala cred ca aveam o alta opinie".

Tudorel Toader a anuntat miercuri dimineata, intr-o conferinta de presa, ca Ministerul Justitiei a elaborat proiectul de lege privind modificarea Codului penal si Codului de procedura penala, pentru punerea lor in acord cu deciziile CCR. "Modificarile vizeaza strict punerea de acord a Codurilor cu deciziile CCR, nimic mai mult, nimic mai putin", a dat asigurari ministrul Justitiei.

"Voi da drumul la proiectul de lege fara prag, pentru ca in decizia CCR nu se vorbeste despre prag. Proiectul de lege va fi trimis in dezbatere publica si in procedura parlamentara, nu va fi ordonanta. Cand va ajunge acolo unde se va intalni cu ministrul Iordache (fostul ministru - n.red), el poate sa intervina asupra textului de lege in limita competentelor constitutionale.", a explicat ministrul Justitiei.