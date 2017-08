Florin Morariu, cunoscut ca “eroul” cu facalet de la Londra, un brutar iesean care lucreaza in Marea Britanie a devenit celebru in presa pentru faptul ca ar fi lovit pe unul dintre teroristii de pe London Bridge de la incepul lunii iunie, cu o lada de paine, dar si pentru ca a adapostit in brutarie mai multe persoane care fugeau din calea atacatorilor.

Florin Morariu a dat, imediat dupa atentat, mai multe interviuri presei internationale si a fost in audienta la Ambasada Romaniei la Londra pentru a le cere autoritatilor o locuinta si un alt loc de munca. El a declarat ca nu se mai poate intoarce la vechiul loc de munca, la brutaria din Piata Borough pentru ca este traumatizat de tragedia care a lasat in urma opt morti si 48 de raniti.

La o luna dupa atentat, Morariu a venit in Romania si multi au spus nu se va mai intoarce in Marea Britanie.

“Eroul cu facaletul” se afla de cateva saptamani la mare, dar nu neaparat pentru distractie. El lucreaza intr-unul din restaurantele de pe litoral ale lui Catalin Scarlatescu. Le-a spus insa prietenilor ca nu ramane insa in tara. “E munca sezoniera, ma intorc la Londra”, le-a raspuns el celor care l-au intrebat.

