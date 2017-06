Florin Prunea a apelat la solutia AFAN! Raspunsul a fost transant: "M-a sunat de parca eram SMURD-ul"

Florin Prunea

Emilian Hulubei regreta situatia în care au ajuns majoritatea jucatorilor Politehnicii Iasi din sezonul trecut, la care moldovenii au renuntat dupa venirea noilor"Din pacate, acolo este o politica a clubului total diferita fata de ce a fost în trecut. Clubul a decis sa faca o remaniere a lotului si sa mearga pemai tineri, sa mearga cu o firma care aduce jucatori. Interesul nostru e ca jucatorii sa fie respectati, sa fie rasplatiti pentru munca lor, sa le recuperam banii în cazul în care este de recuperat ceva, iar celor care au în continuare contracte sa li se asigure conditii conform regulamentelor. Mai multi dintre jucatori si-au reziliat contractele, câtiva dintre ei si le-au prelungit pe înca doi ani, mai sunt trei jucatori care sunt în continuare sub contract cu Iasiul, dar care poarta în continuare negocieri pentru a se clarifica situatia lor", a declarat presedintele AFAN pentru Digi Sport.Hulubei a dezvaluit ca fostul presedinte al celor de la, a apelat la el dupa venirea investitorilor care au schimbat antrenorul si presedintele."Am fost sunat de domnul Prunea sa ma prezint la Iasi ca si cum as fi SMURD-ul, noi am tinut în permanenta legatura cu jucatorii, le-am spus ce au de facut. Pâna la urma, s-a rezolvat problema, divergenta a fost pentru ca nu li s-au asigurat conditii de, asa a zis domnul Prunea. Am ajuns la un compromis si am sfatuit noua conducere a Iasiului sa le dea hârtii jucatorilor ca se pot antrena cu orice echipa din tara sau din strainatate, cât mai au contract, pentru ca mai aveau o perioada foarte scurta, pâna pe 30 iunie majoritatea. Clubul a înteles, le-a dat hârtii jucatorilor prin care îi lasa sa se antreneze cu orice echipa din tara si din strainatate, angajându-se ca vor achita toate datoriile restante, inclusiv luna iunie", a mai spus Hulubei.