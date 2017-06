Florin Prunea 2

Florin Prunea, presedintele celor de la CSM Poli Iasi, mai are contract cu moldovenii pana pe 30 iunie si nu vrea inca sa plece de la echipa. In plus, oficialul il ataca si pe Flavius Stoican, noul antrenor al echipei, pentru ca a venit la echipa desi Eugen Neagoe mai avea contract pana la finalul lunii.