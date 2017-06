FOI 2017: Spectacolul extraordinar "Oedipe pe intelesul tuturor" la Ateneul din Iasi

Aflat la prima editie, Festivalul Operelor Independente (FOI) este o initiativa inovatoare in contextul cultural regional precum si in perimetrul institutional caruia ii apartine Ateneul din Iasi.

Suita de manifestari are ca idee centrala sustinerea, promovarea si impulsionarea productiilor din domeniul teatrului muzical realizate de catre artisti independenti, indiferent de cetatenie, precum si spectacolelor realizate de institutii de invatamant academic de profil. Punerea in valoare a tinerilor interpreti si realizatori, prin aducerea lor in prim-planul vietii artistice, reprezinta o oportunitate de afirmare, dezvoltare si recunoastere profesionala.

Festivalul este deschis si lucrarilor muzicale in prima auditie precum si productiilor experimentale de teatru muzical, dorindu-se o intalnire intre traditia genului si impulsurile novatoare ale secolului 21, propunand publicului spectacole de opera, opereta si spectacole muzicale pentru copii, stimuland creativitatea, inovatia si experimentul in interpretare si realizare scenica.

Festivalul NU se adreseaza productiilor realizate de catre institutiile de stat de profil.

Spectacolul – lectie „Oedipe pe intelesul tuturor” este produs de catre Muzeul National George Enescu din Bucuresti.

Initiativa si conceptul ii apartin baritonului Stefan Ignat, prim solist al Operei Nationale Romane din Bucuresti.

”Mi-a venit aceasta idee de a prezenta Oedipul in limba romana observand ca interactiunea personajului principal cu auditoriul din tara noastra este mai buna atunci cand se intelge actiunea dramatica a lucrarii. Prezentarea prin prisma melosului popular face sa ne putem apropia mai mult de singura lucrare -TRAGEDIE LIRICA a marelui nostru compozitor. Imi doresc ca Oedipe sa fie inteles prin elementele din interior folosite de compozitor – doine, balade, dansuri populare – si nu prin complexitatea partiturii muzicale – armonii complexe si linii melodice de mare anvergura. Voi cita pe marele compozitor care spunea ca:”Muzica unei opere este intocmai ca un giuvaer. Piatra pretioasa o constituie actiunea, conflictul dramatic. Muzica este accesoriul esential, iar drama este principalul element. Calauzit de acest principiu am scris Oedipe”. Potrivit conceptiei enesciene, muzica nu povesteste despre actiuni si nu margineste comunicarea ei, ci o dezvaluie in miscare, in dezvoltare. In muzica isi gaseste expresia insusi procesul actiunii, in toate fazele si multiplele sale directii. Ea asigura intensitatea expresiei… Intr-un cuvant, muzica este oglinda activa a tot ce se petrece in scena, ca atare partitura nu va fi sclava libretului. Proiectul se adreseaza celor ce vor se inteleaga muzica lui George Enescu prin melosul popular si Mitul lui Oedipe”, a aratat Stefan Ignat.