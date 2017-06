Un deputat PSD a reusit o performanta greu de egalat. In decurs de un an a candidat de doua ori pentru aceeasi functie. Culmea, a si castigat!

Dupa ce a renuntat la postul de primar pentru a deveni deputat, s-a intors sa castige alegerile care s-au organizat din cauza demisiei sale.

"Fost si viitor primar, actualmente deputat de Calarasi, Iulian Iacomi!". Asa a sunat anuntul partenerilor sai, cu surle si trambite, potrivit Recorder.

Iulian Iacomi, deputat PSD a castigat duminica, 11 iunie, cel de-al treilea mandat de primar la Lehliu Gara, cu 47,3% din voturi. Adevarul e ca... la asemenea putere de convingere, cine ar putea rezista?!

"Veniti la vot, sa ma votati! Ca intotdeauna. Nu v-am dezamagit, stiti foarte bine. Nu v-am mintit niciodata si eu ce promit, aia fac, da?! Va multumesc foarte mult!", le spunea el localnicilor.

"Pai daca l-or fi aruncat aia de la Parlament... Noi il primim cu draga inima, ca e primarul nostru. E al nostru, frate!", spune un cetatean.

Iacomi se afla la cel de-al treilea mandat la Lehliu Gara, in 2016 renuntand la functie pentru un post in Parlamentul Romaniei. Plecand din Parlament, deputatul PSD renunta la venituri de peste 15.000 de lei pe luna, in timp ce salariul de primar nu depaseste 5.000 de lei lunar. Insa... nu e asta o problema! Are balta peste!

Deputatul calarasean nu a stat cu mainile incrucisate, agonisind ceva bunuri pana la acest moment. Urmarind inscrisurile din declaratia sa de avere, postata deja pe site-ul Camerei Deputatilor, aflam ca Iacomi detine, impreuna cu Daniela Braileanu un teren agricol de 9000 mp, din anul 2007, in comuna Dor Marunt. De asemenea, Iacomi a cumparat pe numele sau un teren forestier de 10.000 mp, in 2015, iar in 2016 a mai achizitionat inca 5.000 mp de teren forestier, de aceasta data pe numele sotiei. Iulian Iacomi mai are in intravilan doua terenuri de 41.000 mp, unul cumparat in 2002, iar celalalt in 2007.

Veniturile familiei, raportate la anul fiscal trecut, se ridica la peste 60.000 de lei, reprezentand indemnizatia obtinuta de Iulian Iacomi din functia de primar, dar si salariul sotiei. Tot la venituri intra si sumele obtinute din chirii, valoarea acestora ridicandu-se la 7.500 de euro. Din declaratia de avere mai reiese ca Iulian iacomi detine 60%, in calitatea sa de actionar, la SC ELIAC SRL. Asadar, parcurgand toate cele inscrise in declaratia de avere, se poate spune ca proaspatul deputat de Calarasi, Iulian Iacomi a fost un om strangator.

"Nu sunt obisnuit sa stau. Nu-mi place sa stau”, isi justifica el agoniseala.

"Am fost suspect de luare de mita si abuz in serviciu, chestii de genul acesta. Culmea, pentru 700 de lei. Secretara mea a luat de la cineva un imprumut de 700 de lei si as fi luat eu jumatate din banii respectivi. Eu as fi avut cunostinta de banii respectivi, nu stiu ce sa favorizez, sa-i faca ceva in primarie. Nu mi-a venit nicio hartie... astept", adauga el.

Au fost si localnici care si-au pus semne de intrebare in legatura cu reintoarcerea vechiului primar.

"Daca in decurs de un an candideaza de trei ori, ...mi se pare o dovada de neseriozitate."

"Pai sunt interese la mijloc, de se intoarce? E un semn de... Eu sunt mai de la tara, mai prost, asa. De ce s-a intors de acolo, de unde se mananca paine calda?"

Totusi, o victorie este o victorie si... trebuie celebrata ca la carte! Sau ca la Lehliu: cu multa bere!

"Bai, pai stam asa, pe uscat? Tanti Mia, e deschis la tanti Mia? Tanti Mia! E deschis la matale? Vrem sa bem cate o bere si noi, cu baietii...

Gata, sefu'!

Da? Mergem acolo! Haide!"

Iar pentru jurnalisti este dispus sa ofere chiar mai mult decat o bere, ca unde exista un dosar de luare de mita, ce-ar mai fi unul si pentru dare de mita?!

"Consilierul meu are numarul tau de telefon. V-am zis: daca vreti sa va fac o plata, imi trimiteti o factura, ceva...

Nu, nu, nu e nevoie.

Cum ziceti dumneavoastra.

Sunt si raman un om de omenie, sunt Lucian Iacomi tot mereu, Lehliu Gara imi va fi faclie, asa sa imi ajute Dumnezeu!"



sursa: B1.ro