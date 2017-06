Fost ministru: "Mi-am dat demisia pentru ca NU am fost ales de oameni, ci de partid."

Pavel Nastase

Ministrul demisionar al Educatiei Nationale, Pavel Nastase, a declarat joi, la Constanta, ca ne aflam in contextul unei crize politice si ca este foarte important cat va dura pana la solutionare.

"Este o criza politica, important este cat de repede se va rezolva. Ne va afecta imaginea? Cred ca da, din pacate. (...) Nimeni nu este de neinlocuit; este important atunci cand lucrezi pe o functie de conducere sa strangi in jurul tau o echipa si cand tu pleci, si ma refer concret la aceasta functie de ministru, este foarte important daca la nivelul secretarilor de stat sunt oameni care sa preia aceste proiecte si eu cred ca avem, impreuna cu ceilalti colegi din conducerea ministerului, cateva proiecte care au prins radacini si vor fi continuate chiar daca nu voi mai fi eu ministru" - a subliniat Pavel Nastase, potrivit agerpres.ro.

"Am anuntat de ieri ca mi-am inaintat demisia din functia de ministru al Educatiei Nationale; de altfel toti ministri din cabinet si-au dat demisia pentru ca Guvernul este un guvern politic. Eu nu am dat concurs pentru postul acesta, nu am fost ales, asa cum sunt alesi parlamentarii, ci am fost numit de conducerea partidului si de catre primul-ministru. Odata ce Partidul Social Democrat a retras sprijinul politic Guvernului, in mod implicit si ministrii, nemaiavand acest sprijin politic, si-au dat demisia" - a spus Pavel Nastase.