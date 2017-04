Fost pilot de curse roman, RETINUT pentru o FAPTA ORIBILA! Cum a vrut sa se RAZBUNE pe fosta iubita

Fostul pilot de curse Daniel Onoriu a fost retinut, sambata, de politistii bucuresteni in cazul incendierii masinii fostei sale iubite, fiind acuzat de infractiunea de distrugere care poate pune in pericol persoane, fapta pentru care pedeapsa este inchisoarea de la doi la sapte ani, anunta news.ro.

Daniel Onoriu este acuzat de distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare a unui bun, savarsita prin incendiere, explozie ori prin orice alt asemenea mijloc si daca este de natura sa puna in pericol alte persoane sau bunuri, infractiune care se pedepseste cu inchisoarea de la doi la sapte ani.

Fostul pilot de curse a fost chemat, sambata, de politistii Sectiei 2 pentru a fi audiat in legatura cu incidentul din 26 martie. Onoriu mai fusese audiat de doua ori in acest dosar, prima data chiar in noaptea in care s-a comis fapta, insa a fost de fiecare data eliberat din lipsa de probe. Sambata, pus in fata unor noi dovezi obtinute de politisti, Onoriu a recunoscut si a fost dus la locul faptei, pentru reconstituire.

Potrivit unor surse din Politie, Daniel Onoriu i-a incendiat masina fostei sale iubite din razbunare, dupa ce aceasta luase decizia sa incheie relatia cu el.