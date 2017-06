Fost presedinte al Curtii Constitutionale: "Romania nu mai are Guvern"

Fostul presedinte al Curtii Constitutionale, Augustin Zegrean, a explicat care este situatia constitutionala in care ne regasim, dupa ce toti ministri au demisionat, dar premierul refuza sa isi depuna mandatul.

Augustin Zegrean ne-a explicat ca in momentul acesta, Romania nu mai are Guvern si, mai mult decat atat, premierul se afla in incapacitatea de a-si exercita prerogativele.

”Premierul nu-si mai poate exercita atributiile pentru ca nu mai are cu cine. Noi la acest moment nu avem Guvern pentru ca trebuie sa ne uitam la Articolul 102, alineat 3 din Constitutie, care ne arata din cine este compus Guvernul. 'Guvernul este alcatuit din prim-ministru, ministri si alti membri stabiliti prin lege organica'. Noi, in acest moment, avem doar premier, pentru ca ministrii au demisionat cu totii”, a explicat Augustin Zegrean, pentru STIRIPESURSE.RO.

Totusi, Sorin Grindeanu are o solutie prin care ar putea sa continue cu Guvernul, a precizat fostul presedinte al CCR.

”Avand in vedere ca avem premier, acesta poate considera ca a remaniat toti ministri acestui Cabinet si poate trimite presedintelui propuneri pentru noi ministri. In Constitutie nu scrie cati ministri poti remania, nu exista o limita. Se pot trimite propuneri de la Cotroceni, dar cu conditia ca propunerile sa vina din partea PSD-ALDE, pentru ca aceasta este componenta politica a Guvernului. De asemenea, premierul trebuie sa respecte structura actualului Guvern, pentru ca altfel trebuie sa treaca nu ministri prin Parlament”, a mai precizat Zegrean.

Augustin Zegrean facea referire la Articolul 85 din Constitutie, aliniatele 2 si 3.

”(2) In caz de remaniere guvernamentala sau de vacanta a postului, Presedintele revoca si numeste, la propunerea primului-ministru, pe unii membri ai Guvernului.

(3) Daca prin propunerea de remaniere se schimba structura sau compozitia politica a Guvernului, Presedintele Romaniei va putea exercita atributia prevazuta la alineatul (2) numai pe baza aprobarii Parlamentului, acordata la propunerea primului-ministru”.

Din punct de vedere politic, premierul Sorin Grindeanu nu se poate folosi de articolul 85 din Constitutie pentru ca intr-o decizie a Comitetului Executiv al PSD se arata ca orice membru PSD va accepta sa faca parte dintr-un Guvern condus de premierul caruia i s-a retras sprijinul politic va fi exclus din partid.